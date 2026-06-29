【最大50％オフ】日程が合えば超お得！「中伊豆フィッシングリゾート Gran In」で限定セールやってるよ〜。

静岡県伊豆市、清流・大見川のほとりに佇むリバーサイドグランピング施設「中伊豆フィッシングリゾート Gran In」では、2026年6月29日現在、最大50％オフの「サマーセール」を開催中です。

半額は破格...

「中伊豆フィッシングリゾート Gran In」は、1日4組限定のプライベートなグランピング施設です。

今回セール対象となる、「スイートリバードーム」と「リバーサイドドーム」。

「スタンダード1泊2食付プラン」と同じ内容が楽しめ、「スイートリバードーム」はひとり1万7000円。「リバーサイドドーム」はひとり1万5000円で予約できます。

夕食には、自社養殖の「クリスタルサーモン」や中伊豆産わさびをはじめ、厳選された肉や海の幸を味わえるBBQも堪能できます。

〈ステーキメインBBQ夕食〉・和牛リブステーキ・豚肩ロース・美味鶏・季節の前菜盛り合わせ・Gran Inブランドのクリスタルサーモンと伊豆の国市産ミニトマトを使ったカルパッチョ・色とりどり伊豆の国市産ろっぽう野菜とGran In農園収穫の野菜盛り合わせ ・エビとブロッコリーのアヒージョ・ジャガイモグラタン・季節のスープ・バケット・ヨーグルトシャーベット海鮮メインの場合は、和牛リブステーキ・豚肩ロース・美味鶏が伊勢海老・ほたて・あわびに変更。BBQコンロ、機材一式は無料での貸し出しです。追加の食材セットはオプションから選択できます。

〈朝食〉・マフィン・彩り野菜サラダ・ヨーグルト・スープ・ジュース

夕食・朝食メニューは予告なく変更になる場合があります。

また個室温泉風呂も完備。家族や友人とゆっくり満喫できます。

宿泊可能期間は26年8月31日まで。夏休み期間でも、日程によっては通常料金より大幅にお得な価格で宿泊できます。

数量・期間限定の特別セールなので、夏の旅行を考えている人はチェックしてみて。