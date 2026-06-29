【オーケー最新チラシ】冷凍の浜松餃子やフライドポテトがお買い得！夏にぴったりの「生冷し中華」も特価に《7月5日まで》

食品スーパー「オーケー」は、週ごとにチラシを公開しています。

2026年6月29日に公開された関東地域（清瀬店は除く）が対象のチラシから、お得な商品をピックアップして紹介します。

梅雨の季節にぴったりの除湿剤は今が買いかも

まず押さえておきたいのが、一時的に安く仕入れることができたという理由から値下げされた商品です。一例を紹介します。

●マルマツ 浜松餃子 青しそ（生餃子） 30個（600g）

商談時使用売価1413円から4.6割引の754円に。

浜松餃子、浜松餃子 スライスガーリック入りも同値段です。

●Orelda（オレアイダ） 細切りフライドポテト シューストリング350g

商談時使用売価730円から5.9割引の292円に。

●シマダヤ もみ打ち 生冷し中華 醤油味 2食

メーカー希望小売価格410円から4.8割引の209円に。

●JNTLコンシューマーヘルス 薬用リステリン トータルケアプラス（洗口液） 1000mL×2本パック

商談時使用売価3850円から6.0割引の1518円に。

三郷中央・王子堀船・用賀駅前・小茂根・高円寺・本牧・平野・港南台・札の辻・南大井店では取り扱いがありません。

●エステー ドライペット スキット（除湿剤） 420mL×3個

商談時使用売価473円から6.6割引の159円に。

今週も人気の惣菜・弁当・ベーカリーが増量中

続いて、いつもより増量中でお得な惣菜や弁当、ベーカリーを紹介します。

●4種のチーズ入りちくわの磯辺天

8個＋1個増量...272円

●ふっくら揚げたこ焼き

8個+2個増量...303円

●炭火焼風 にんにくだれの豚カルビ重 麦入ごはん

ごはん10％増量...419円

上記3点は、お台場・札の辻・日本橋久松町・東雲・新座野火止・梶野町・平野店では取り扱いがありません。

●ポテトサラダ

20％増量...205円

●手作り 明太子ポテトピザ ホール（直径約30cm）

ミックスチーズ50％増量...522円

尾高橋・小茂根・三ツ境・大和・成城・伊勢原・初台・青物横丁・荻窪・用賀駅前・千草台・南砂・十条・中杉・鷲宮・高円寺・本牧店では取り扱いがありません。

食料品の表示価格はオーケーの会員が現金払いで支払いした場合の価格です。非会員・カード払いの場合は、食料品の価格が異なります（酒類を除く）。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部