Aぇ! group 佐野晶哉の公式Instagramが更新され、福島競馬場で行われたラジオNIKKEI賞を振り返るとともに、スーツ姿でのオフショットが公開された。

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投稿された写真には、競馬場を満喫する佐野の姿が収められている。青空の下、芝生を背景に笑顔を見せるカットや、スタンドからコースを見下ろしながら振り向くショットなど、レース当日の高揚感が伝わる写真が次々と並んでいる。締めくくりには、13番「サノノグレーター」の名前が入った券を手にした、迫力たっぷりのアップショットも。

キャプションでは「『サノーーー！』って人生で初めて叫んだ」と興奮気味に報告。続けて「素敵なレースをありがとうございました！」と感謝を綴っている。

この日のラジオNIKKEI賞では、サノノグレーターが勝利。同馬は父グレーターロンドン、母メメクザリアーナの3歳牡馬で、馬名は馬主の佐野信幸氏の名前と父名の一部に由来する。

佐野は同レースの表彰式プレゼンターとして福島競馬場に来場しており、“サノ”の名を持つ馬の勝利を現地で見届けるかたちとなった。投稿には「嬉しそうな顔が最高に可愛い」「勝てて嬉しい」といったコメントが寄せられたほか、「感動をおすそ分けしてくれてありがとう」「持ってる男」と、偶然と喜びが重なった一日を祝福する声も相次いでいる。（文＝リアルサウンド編集部）