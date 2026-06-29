いんげんは茹でるだけじゃもったいない！ きじま流“揚げ焼きいんげん×豚バラ肉”の極上レシピ
【画像で確認】いんげんをおいしく食べるための“ちょいコツ ポイント”とは？
テレビや雑誌を中心に活躍する料理家のきじまりゅうたさんが、料理の基礎やコツをご紹介！
調理がラクになるちょっとしたコツや、料理が飛躍的に上手くなるノウハウ、誰も教えてくれないマル秘テク、目からウロコの簡単レシピなど「料理はおもしろい」ことを伝えたいと語るきじまさんのYouTubeチャンネル「きじまごはん」から、編集部厳選の記事をお届けします。
■【きじまのイチオシ】いんげんは揚げ焼きにするとめちゃくちゃうまい！
今夜のおかずに迷ったら「いんげんと豚バラの甘辛にんにく炒め」を作ってみてください。材料は、いんげんと豚バラ肉の2つだけ。フライパンひとつで手軽に作れる満足感たっぷりの一品です。いんげんに苦手意識のある方にも、揚げ焼きにしたほくほくの食感のいんげんはぜひ試してほしいですね。
【材料】
いんげん：150g
豚バラ焼肉用：150g
にんにくみじん切り：1片 or おろしにんにく：小さじ1/2
サラダ油：大さじ1
しょう油：小さじ2
砂糖：小さじ1
塩：少々
■作り方
いんげん150gを用意します。大きめの1袋くらいでしょうか。
いんげんをまな板の上にのせ、包丁でヘタ（なりくち）の部分を揃えます。
ヘタ（なりくち）を切り落とします。反対端は切らずにそのまま使います。
いんげんは茹でて食べるのがメジャーだと思いますが、今回は茹でません。それが“ちょいコツポイント”です。
いんげんを多めの油で揚げ焼きにする
多めの油でじっくり焼いてほくほくに仕上げましょう。
なりくちを落としたいんげんを火のついていないフライパンに入れます。いんげんを洗ったので水がついていますが、その水気をフライパンの中でペーパーで拭きます。フライパンの中で拭く作業は効率がいいですよ。
サラダ油大さじ1を入れ、中火にかけ、フライパンをゆすり、油をからめます。
プライパンが熱くなりバチバチ音がしてきたら、弱めの中火にし、触らずじっくり焼きます。いんげんの表面に焼き色がついたら、転がして別の面を焼きます。転がしながら全面に焼き色をつけます。
いんげんを焼いている間に豚肉を切ります。豚バラの焼肉用厚切り150gを用意します。お店によってはサムギョプサル用として売っています。
1cm幅の細切りにします。切り終わったら、揚げ焼きにしているいんげんの様子をみます。
いんげん全体に焼き色がついたら皿に取り出します。
取り出す皿は、盛り付けに使う皿でかまいません。皿にペーパーを敷き、いんげんを取り出します。
いんげんによく焼き色がついて、くたーっとしておいしそうですね。
いんげんを焼いたフライパンに残った油を捨て、細切りにした豚バラ肉を炒めます。まずはここでしっかり炒めてください。
豚バラ肉は薄切りを使ってもいいですが、厚切りを使うと、肉がジューシーなのと、脂身がおいしいんですよね。なのでできれば少し厚めのお肉を使ってください。薄切りのスライスベーコンより厚切りベーコンのほうがおいしいという理論と一緒ですね。
肉にほぼ火が通り、少しパチパチ音がしてきたら、バラ肉から出た脂をペーパーで拭き取ります。脂身が多い部位を使うと脂が結構溜まるので、それが嫌な方はペーパーで拭き取ってください。
にんにくみじん切り1片を加えます。チューブ（おろしにんにく小さじ1/2）を使ってもいいですよ。加えたら炒めます。
にんにくはコールドスタートが基本ですが、今回はバラ肉から脂が多く出る、そこににんにくの香りが移る、その脂を捨てる、もったいない、ということになります。なのでバラ肉の脂を拭いてからにんにくを加えます。
にんにくが色づいたら、調味料を加えます。
まずは砂糖小さじ1です。少し甘みを加えつつ、砂糖を焦がします。続いてしょう油小さじ2、塩少々です。
調味料がなじんだら、火を止めていんげんを加え、ざっと絡めます。絡めるだけでOKです。
甘辛味に味付けした豚肉と、じっくり揚げ焼きにしたインゲンが絡んでおいしそうですね。盛り付けます。
「いんげんと豚バラの甘辛にんにく炒め」の完成です。
■試食
いただきます。いんげんが柔らかいですね。このくらいじっくり焼くと、豆としてのうまさや甘みが出てきます。香りもいいですね。
いんげんはほぼ味がついていないので、甘辛さくさくに焼いた豚肉を口に入れるとよく合いますね。ご飯のおかずにもおつまみにもバッチリです。
じっくり揚げ焼きにしたいんげんと、じっくり焼いた豚肉の相性は抜群です。いんげんは茹でるのもおいしいですが、揚げ焼きにするのもおいしいですよ。ぜひ作ってみてください。
今回、教えてもらった「いんげんと豚バラの甘辛にんにく炒め」について、気になるポイントをきじまさんに伺いました。
＿＿揚げ焼きいんげんが新しいですね。いんげんのすじは取らなくてもいいのでしょうか？
きじまさん：いんげんは個体差ですじっぽいものもあります。気になる方はすじ取りしてください。ヘタを折ってスーッと引っ張ると取れます。反対側も同様に、折って引っ張ると太い筋が取れます。ただあくまで気になる方だけでいいと思います。
＿＿豚バラ肉の代わりに厚切りベーコンでもおいしそうだなと思いましたが、同じように作れますか？
きじまさん：大丈夫です！ 粒マスタードなど洋風な味付けでもおいしいですよ。
＿＿動画のコメントで「冷凍いんげんで作れますか？」という質問がありました。冷凍いんげんを使うのはいかがでしょうか？
きじまさん：冷凍いんげんでも作れます。冷凍いんげんは茹でたあとに冷凍してあるのでより柔らかい触感になります。
きじまりゅうた
料理研究家。
祖母と母が料理研究家という家庭に育つ。
オリジナリティあふれるレシピと、わかりやすいトークを武器に、男性のリアルな視点から考えた「若い世代にもムリのない料理」の作り方を提案。現在は「NHKきじまりゅうたの小腹すいてませんか」「NHKきょうの料理」「NHKあさイチ」「CBCキユーピー3分クッキング」などのテレビ番組へのレギュラー出演をはじめ、WEB・雑誌上でのレシピ紹介や、料理教室やイベント出演などを中心に活動している。著書『極狭キッチンで絶品！自炊ごはん』（新星出版社）。YouTubeチャンネル『きじまごはん』を配信中。
取材・文＝ジョッキー