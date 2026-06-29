羊文学、全国ホールツアー追加公演決定！台湾・高雄で初ワンマンライブを開催

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羊文学が、現在控えている全国ホールツアー『羊文学 TOUR 2026 “すーーーはーーー”』の追加公演として、台湾・高雄での初ワンマンライブを開催することを発表した。

■国内外を問わず躍進を続ける羊文学

6月27日に台湾・台北アリーナで開催された『第37回金曲奨』に日本からのゲストアーティストとして出演した羊文学。海外アーティストとして堂々たるステージを披露し、現地の音楽ファンから大きな注目を集めた。

そしてこのたび、10月24日にLIVE WAREHOUSEにて、ツアーの追加公演となる『羊文学 Hitsujibungaku TOUR 2026 “SUーーーHAーーー” IN KAOHSIUNG』を開催することが決定した。

羊文学は、国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026（MAJ）』にて最優秀オルタナティブアーティスト賞、最優秀オルタナティブ楽曲賞を2年連続ダブル受賞する他、韓国を代表するロックフェスティバル『2026 Busan International Rock Festival』へ出演することも発表。国内外を問わず熱い注目を集め、躍進を続けている。

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羊文学 OFFICIAL SITE

https://www.hitsujibungaku.info/