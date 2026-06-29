2026年6月29日、韓国メディア・イートゥデイはワールドカップ（W杯）北中米大会で32強進出を逃した韓国サッカー代表の帰国を前に、洪明甫（ホン・ミョンボ）監督をめぐる批判が過熱し、問題となっていると報じた。

記事によると、韓国代表は今回の大会ではグループリーグを1勝2敗の3位で終え、他グループの結果にも恵まれず敗退が決定した。韓国がW杯でグループリーグ敗退となるのは18年ロシア大会以来8年ぶりとなった。韓国代表チームは30日午前に仁川国際空港を通じて帰国する予定だ。

敗退の決定的なきっかけとなった南アフリカ代表との試合後、韓国国内では采配やチーム運営をめぐり洪明甫（ホン・ミョンボ）監督への批判が急速に拡大。SNSやオンラインコミュニティーでは風刺画像やパロディー投稿が相次ぎ、コンビニや飲食店、バスに「ホン・ミョンボ出入り禁止」「ホン・ミョンボ乗車禁止」などの張り紙が張られた写真が拡散した。

記事によると、張り紙をした飲食店の店主は取材に対し、「韓国サッカーが好きな者として今回のW杯の試合を見て非常に腹が立った」「お客様も見て、一度笑っていただきたいという気持ちで張り紙をした」と語ったという。

こうした中、問題となったのは一部利用者による過激な投稿だった。オンライン上では、自身を海外在住と称する人物が、代表チーム帰国日に空港で監督に危害を加えることを示唆する内容を書き込んだという。投稿は現在削除されているが、警察は投稿者の特定を進めるとともに、空港周辺での警備強化を検討していると伝えられている。

これについて韓国のネットユーザーからは「批判と脅迫は別問題」「批判にも超えてはならない一線がある」「結果への不満があっても暴力や脅迫は正当化できない」「しょせんはサッカーなのに、命の脅迫までするなんて、冗談だとしても品性を疑う」「成績への批判は理解できるが、脅迫まで行くのは違う」「代表戦の敗北と個人攻撃は切り分けるべき」「こんなことのために警察が動かなければいけなくなるのは、税金や人員の無駄遣いだ」などの声が上がっている。

一方で、「ずっと批判されていたのに、一切改善せずに敗退というのが怒りを呼んでいるんだと思う」「脅迫はさすがに違うと思うが、監督を含む上に立つ人間に対して意見を言える人や、注意をできる人がいないのは問題」「実績もだが、洪監督はしゃべり方や態度が不遜で代表チームの監督らしくない」などの声も見られた。（翻訳・編集/樋口）