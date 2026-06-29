「バイクの免許試験に5回落ちた」「瞬間記憶能力がある」反響呼んだ『テレ東音楽祭』出演者の“伝説”エピソード【午後8時台一覧】
テレビ東京『テレ東音楽祭 2026夏』が28日午後6時30分から4時間半にわたって生放送された。出演者にはテロップで、“伝説”のエピソードが紹介され、SNS上では反響が寄せられた。
【写真】ヤンキーに弁当を奪われた… テレ東音楽祭で“伝説”エピが紹介されたアーティスト
以下、午後8時台に登場した出演者の主な“伝説”を紹介する。
■国生さゆり「国生さゆりが原作を務めた『国宝の愛〜群青の人・イエーガー〜』という漫画がある」
■国生さゆり「国生さゆりはバイクの免許試験に5回落ちた」
■アグネス・チャン「アグネスは朝起きて痛いところがないと『ハッピーバースデー・トゥー・＆I』」と歌う
■早見優「早見優は白いマッシュルームが好き」
■南野陽子「南野陽子は瞬間記憶能力がある」
■バブルガム・ブラザーズ「バブルガム・ブラザーズは2人同時に救急車で運ばれたことがある」
■永井真理子「永井真里子は体重計に乗らない」
■澤田知可子「2022年沢田知可子→澤田知可子に改名した」
■TAMA（Hysteric Blue）「『春〜spring〜』は当時高校生だったドラムのたくやが世界史の授業中に作詞」
■Juice=Juice「工藤由愛はタコが好き」
■FIELD OF VIEW「中山エミリはダチョウに乗れるようになるまで2日間訓練した」
■FIELD OF VIEW「浅岡雄也の最近の目標は『VTuberになること』」
■久宝留理子「久宝留理子は紅白出場時カメリア・ダイヤモンド提供で1億円の宝石を身につけた」
■けんいち（元ロードオブメジャー）「けんいち（元ロードオブメジャー）はゲームを4台同時にプレーできる」
■SUPER EIGHT「横山裕は1日で家の鍵 携帯電話 運転免許証 すべてなくしたことがある」
■島袋寛子「グループ名の『SPEED』は『THE夜もヒッパレ』で募集されて決まった」
■島袋寛子「島袋寛子は3歳で『沖縄アクターズスクールに行きたい』と親を説得した」
■島袋寛子「SPEEDのグループ名の別候補として『ハブとマングース』があった」
■観月ありさ「観月ありさは30年連続で毎年連ドラの主演を務めたギネス記録を持つ」
■TRF「TRFは平均年齢60歳超え」
【写真】ヤンキーに弁当を奪われた… テレ東音楽祭で“伝説”エピが紹介されたアーティスト
以下、午後8時台に登場した出演者の主な“伝説”を紹介する。
■国生さゆり「国生さゆりが原作を務めた『国宝の愛〜群青の人・イエーガー〜』という漫画がある」
■国生さゆり「国生さゆりはバイクの免許試験に5回落ちた」
■早見優「早見優は白いマッシュルームが好き」
■南野陽子「南野陽子は瞬間記憶能力がある」
■バブルガム・ブラザーズ「バブルガム・ブラザーズは2人同時に救急車で運ばれたことがある」
■永井真理子「永井真里子は体重計に乗らない」
■澤田知可子「2022年沢田知可子→澤田知可子に改名した」
■TAMA（Hysteric Blue）「『春〜spring〜』は当時高校生だったドラムのたくやが世界史の授業中に作詞」
■Juice=Juice「工藤由愛はタコが好き」
■FIELD OF VIEW「中山エミリはダチョウに乗れるようになるまで2日間訓練した」
■FIELD OF VIEW「浅岡雄也の最近の目標は『VTuberになること』」
■久宝留理子「久宝留理子は紅白出場時カメリア・ダイヤモンド提供で1億円の宝石を身につけた」
■けんいち（元ロードオブメジャー）「けんいち（元ロードオブメジャー）はゲームを4台同時にプレーできる」
■SUPER EIGHT「横山裕は1日で家の鍵 携帯電話 運転免許証 すべてなくしたことがある」
■島袋寛子「グループ名の『SPEED』は『THE夜もヒッパレ』で募集されて決まった」
■島袋寛子「島袋寛子は3歳で『沖縄アクターズスクールに行きたい』と親を説得した」
■島袋寛子「SPEEDのグループ名の別候補として『ハブとマングース』があった」
■観月ありさ「観月ありさは30年連続で毎年連ドラの主演を務めたギネス記録を持つ」
■TRF「TRFは平均年齢60歳超え」