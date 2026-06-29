国生さゆり　※2014年撮影　（C）ORICON NewS inc.

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　テレビ東京『テレ東音楽祭 2026夏』が28日午後6時30分から4時間半にわたって生放送された。出演者にはテロップで、“伝説”のエピソードが紹介され、SNS上では反響が寄せられた。

【写真】ヤンキーに弁当を奪われた…　テレ東音楽祭で“伝説”エピが紹介されたアーティスト

　以下、午後8時台に登場した出演者の主な“伝説”を紹介する。

■国生さゆり「国生さゆりが原作を務めた『国宝の愛〜群青の人・イエーガー〜』という漫画がある」

■国生さゆり「国生さゆりはバイクの免許試験に5回落ちた」

■アグネス・チャン「アグネスは朝起きて痛いところがないと『ハッピーバースデー・トゥー・＆I』」と歌う

■早見優「早見優は白いマッシュルームが好き」

■南野陽子「南野陽子は瞬間記憶能力がある」

■バブルガム・ブラザーズ「バブルガム・ブラザーズは2人同時に救急車で運ばれたことがある」

■永井真理子「永井真里子は体重計に乗らない」

■澤田知可子「2022年沢田知可子→澤田知可子に改名した」

■TAMA（Hysteric Blue）「『春〜spring〜』は当時高校生だったドラムのたくやが世界史の授業中に作詞」

■Juice=Juice「工藤由愛はタコが好き」

■FIELD OF VIEW「中山エミリはダチョウに乗れるようになるまで2日間訓練した」

■FIELD OF VIEW「浅岡雄也の最近の目標は『VTuberになること』」

■久宝留理子「久宝留理子は紅白出場時カメリア・ダイヤモンド提供で1億円の宝石を身につけた」

■けんいち（元ロードオブメジャー）「けんいち（元ロードオブメジャー）はゲームを4台同時にプレーできる」

■SUPER EIGHT「横山裕は1日で家の鍵 携帯電話 運転免許証 すべてなくしたことがある」

■島袋寛子「グループ名の『SPEED』は『THE夜もヒッパレ』で募集されて決まった」

■島袋寛子「島袋寛子は3歳で『沖縄アクターズスクールに行きたい』と親を説得した」

■島袋寛子「SPEEDのグループ名の別候補として『ハブとマングース』があった」

■観月ありさ「観月ありさは30年連続で毎年連ドラの主演を務めたギネス記録を持つ」

■TRF「TRFは平均年齢60歳超え」