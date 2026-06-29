権田修一がブラジル戦を生解説　文化放送、日本代表決勝T初戦を完全実況生中継

文化放送は、FIFAワールドカップ2026決勝トーナメント1回戦「日本対ブラジル」を、6月29日深夜1時30分（25時30分）から完全実況生中継する。日本代表戦全試合を中継する同局は、大一番となるブラジル戦の解説に元日本代表GK・権田修一を迎える。

権田は前回のカタール大会で日本のベスト16進出に大きく貢献した守護神。現在はヴィッセル神戸に所属しており、ゴールキーパーならではの視点から、日本代表の戦いを分析する。実況は文化放送の高橋将市アナウンサーが担当する。

また、文化放送は深夜の試合中継に合わせ、日本代表への応援とともに、同時間帯に社会を支える人々へエールを送る取り組みとして、都内のタクシー会社を訪問し激励を行った。

スウェーデン戦ではradiko最高瞬間シェア35.2％

同局によると、6月26日に放送したグループリーグ最終戦「日本対スウェーデン」の実況中継では、試合開始から終了までの時間帯において、radikoのエリア内占有率でトップを獲得。最高瞬間シェアは35.2％を記録し、多くのリスナーがラジオを通じて日本代表を応援したという。

スウェーデン戦では、元日本代表FW・城彰二が解説、文化放送の長谷川太アナウンサーが実況を担当。日本は決勝トーナメント進出を決めた。

決勝トーナメント初戦となるブラジル戦は、日本代表にとって世界の強豪へ挑む重要な一戦となる。文化放送は、権田修一の解説と高橋将市アナウンサーの実況で、深夜の大一番をラジオとradikoを通じて熱く届ける。