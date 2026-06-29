「餃子の王将」の社長を射殺したなどの罪に問われた暴力団幹部の裁判。検察は無期懲役を求刑しました。

（検察側）「被告人を無期懲役に処するのが相当と思料いたします」

無期懲役を求刑された際も、被告の表情が変わることはありませんでした。

特定危険指定暴力団「工藤会」系幹部の田中幸雄被告（59）は、2013年12月、京都市内の王将フードサービスの駐車場で社長だった大東隆行さん（当時72）を銃で殺害したなどの罪に問われています。

（田中被告）「私は決して犯人ではありません。決してがつきます」

去年11月に行われた初公判で、田中被告が無罪を主張する一方、検察側は、「事件現場の近くでたばこの吸い殻2本が発見され、DNA型が被告と同一だった」としたうえで、「田中被告が事件直前に組員に旅行に行くと伝え音信不通になり、知人にも京都にいる旨を発言している」などと指摘。

間接的な証拠を集め、田中被告の犯行だと主張してきました。

6月29日の裁判で検察側は「組織的計画的に行われ、反社会性が極めて大きく刑事責任は極めて重い」などとして、田中被告について無期懲役を求刑。

一方、弁護側は「検察側が示した証拠は田中被告が犯人でなくてもなりたつ」などとして無罪だと主張しました。

田中被告は最終陳述でもう一度証言台に立ち、次のように述べました。

（田中被告）「私は本当に犯人ではありません。許されるならこの場にいるみなさんひとりひとりの肩をつかみ揺さぶりながら『私は犯人じゃなかとばい！』失礼いたしました。『私は犯人ではありません』と伝えたいです」

田中被告が犯人かどうか、双方が争っている裁判、判決は10月16日の予定です。

