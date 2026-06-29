G TUNE、『プラグマタ』動作確認済みゲーミングPC発売 - 店頭での体験版試遊展示も
マウスコンピューターは6月29日、独自に展開するゲーミングブランド「G TUNE（ジーチューン）」における新製品として、カプコン最新作『PRAGMATA（プラグマタ）』の動作確認済みモデルを発売した。ダイレクトショップ店頭では『プラグマタ』体験版の試遊展示も実施する。
舞台は近未来。人類が月で発見した鉱石「ルナム」から万能素材となる「ルナフィラメント」を精製できるようになり、物体情報をコピーして形状から機能まで再現できるようになった少し先のこと。このルナフィラメント研究を担う月面施設での連絡が途絶え、主人公であるヒュー・ウィリアムズは調査チームとして現場に駆けつける。着陸時のトラブルに巻き込まれてスーツが破損し、重傷を負ったヒューを助けたのは、ルナフィラメントで造られたアンドロイド、“プラグマタ”の少女だった───。というカプコン最新作『PRAGMATA（プラグマタ）』を快適に遊べるゲーミングPC。タイトル推奨スペックを基準に設計し、快適なゲームプレイを実現するミドル〜ハイエンド帯の構成を採用したとしている。
舞台は近未来。人類が月で発見した鉱石「ルナム」から万能素材となる「ルナフィラメント」を精製できるようになり、物体情報をコピーして形状から機能まで再現できるようになった少し先のこと。このルナフィラメント研究を担う月面施設での連絡が途絶え、主人公であるヒュー・ウィリアムズは調査チームとして現場に駆けつける。着陸時のトラブルに巻き込まれてスーツが破損し、重傷を負ったヒューを助けたのは、ルナフィラメントで造られたアンドロイド、“プラグマタ”の少女だった───。というカプコン最新作『PRAGMATA（プラグマタ）』を快適に遊べるゲーミングPC。タイトル推奨スペックを基準に設計し、快適なゲームプレイを実現するミドル〜ハイエンド帯の構成を採用したとしている。