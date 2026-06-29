「乗らせたくない場所」に猫を近づけない5つの方法

1.物理的に侵入を防ぐ

猫に乗ってほしくない場所には、まず物理的に近づけないようにする環境を作るのが効果的です。たとえばキッチンや仕事用のデスクなどは、安全面や衛生面で気になるかもしれませんね。そんなときは、フェンスやゲートを設置するなど、動線を断ち切るイメージで、侵入を防ぐことがベストでしょう。

猫は運動能力が高い動物ですが、物理的な障害物があれば近づかない猫もたくさんいます。もちろん個体差はあり、障害物をも乗り越えてしまう場合もありますが、叱る回数を減らせるため、猫にとっても飼い主さんにとってもストレスが軽減される方法でしょう。

2.別の場所（高い場所・快適な場所）を用意

猫は本能的に高い場所を好みます。もし、猫が乗りたい場所が冷蔵庫やカウンター、テーブルの上でしたら、それよりも高い位置に居場所を用意してあげるのも効果的です。キャットタワーや棚、窓辺のベッドなど、猫が安心して過ごせる場所があれば、猫も自然とそちらを選ぶようになることがあります。

この問題を穏便に解決するためには、侵入を禁止するだけではなく「こっちなら乗ってもいいよ」という場所を作ってあげることです。

3.猫が好まない環境にする

猫が乗ろうとする場所は、猫にとってなんらかの魅力があるからです。したがって、その場所の居心地が悪くなることで、猫は別の場所を探すようになります。

たとえば、猫が嫌がることのあるアルミホイルを敷いてみたり、動線の入口に貼り付けるといった方法もありますね。ただし効果には個体差があるので、そこは飼い主さんの匙加減でおこなってください。なお、猫を驚かせたり怖がらせたりすることが目的ではありません。「なんとなく居心地がよくない」と感じる程度の対策を心がけましょう。

4.遊びでストレス発散を

特に若い猫や活発な猫は、好奇心から家中を探検したがることがあります。毎日おもちゃで遊ぶ時間を設けたり、上下運動ができる環境を整えることで、余ったエネルギーを発散できれば、「今はここがちょうど良さそうだ」と、近くの落ち着けそうな場所で休むこともありますよ。

5.家族でルールを統一する

猫に乗ってほしくない場所を教える際は、家族全員が同じルールで接することが大切です。たとえば、お父さんは乗ることを妨げるのに、お母さんは許してしまうという状況では、猫は何が正しいのか覚えることはありません。またテーブルに乗ったときにおやつを与えてしまうと、意図せず猫の行動を強化してしまいます。

猫に乗ってほしくない場所を覚えてもらうためには、家族で情報を共有し、一貫した対応を続けることが大切でしょう。

猫が乗ってほしくない場所に乗る理由

猫は、なぜ飼い主さんが乗ってほしくない場所に行ってしまうのでしょうか。中には「嫌がらせしている？」なんて思う人もいますが、それは猫の本能が原因です。

まず、猫は高い場所を好む習性があります。それは、猫が野生で生きていた頃は、高い場所から周囲を見渡すことで安全を確保してきたからです。したがって、見晴らしのよい場所は安心感を得やすく、家の中でも自然と高さのある場所へ向かう傾向があります。テーブルやカウンター、家具の上などは、リビングの中では魅力的に映るのでしょう。

さらに、飼い主の行動に興味をもつという理由もあります。キッチンで料理していると、近くへ寄ってきたり、パソコン作業をしていると机の上に乗ってきたり、また書き物や読み物をしているとテーブルに乗ったりしませんか？これらは猫にとって「何をしているのかな」という気持ちや、飼い主さんのそばにいたいという心理の表れでしょう。

まとめ

猫は決して、飼い主さんに嫌がらせをするために「困りそうな場所に乗る」ことはありません。場所への快適さや興味など、猫なりの理由があります。

そのため、ただ叱るだけでは行動を改善するのは難しいですし、愛猫との関係性にも溝ができかねません。猫と飼い主が共に快適に暮らすためには、猫が自ら別の場所を選ぶように導くのがベストです。そのためには、愛猫がなぜこの場所を選んだのか、理由を想像することからはじめてみてはいかがでしょう。

理由がわかれば、逆算して、猫が安心して過ごせる環境を整えてみるなど、それぞれの家庭に合った方法を試してみてくださいね。