東日本旅客鉄道が、テレビアニメ「ポケットモンスター」とタイアップした「JR東日本 ポケモンスタンプラリー2026」を開催！

JR東日本エリアの駅を回ってスタンプを集めるスタンプラリーは、冒険気分で楽しむことができ、歴代作品“旅立ちの3匹”が登場するスタンプや賞品は必見です☆

東日本旅客鉄道「JR東日本 ポケモンスタンプラリー2026」

期間：2026年7月16日(木)〜8月31日(月)の始発から終電まで（一部の駅はスタンプ設置時間が異なります）

※賞品の引き換えは2026年9月1日(火)まで

※詳しい情報は、スタンプラリー公式HPまたは公式Xを確認ください

スタンプ設置駅（首都圏エリア）：全36駅（首都圏エリアのJR東日本35駅と東京モノレール1駅）

主催：東日本旅客鉄道株式会社

企画・編集：株式会社ジェイアール東日本企画

協力・監修：株式会社ポケモン、株式会社小学館集英社プロダクション、株式会社テレビ東京

協力：東京モノレール株式会社、株式会社JR東日本クロスステーション、一般社団法人大井町トラックスエリアマネジメント、一般社団法人竹芝タウンデザイン、株式会社アトレ

テレ東系で放送中のテレビアニメ「ポケットモンスター」とタイアップした「JR東日本 ポケモンスタンプラリー2026」を開催。

スタンプラリーエリアマップ（首都圏）

スタンプラリーを冒険に見立て、舞台となるJR東日本エリアの駅（一部除く）には、ポケモンのスタンプが登場します！

スタンプデザイン（一例）

スタンプは、キャプテンピカチュウやメタモンなど、テレビアニメ「ポケットモンスター」に登場するポケモンたちをデザイン。

スタンプデザイン（一例）

さらに、歴代の“旅立ちの3匹”がポケモン30周年を記念して、スタンプや賞品に登場します☆

スタンプを集めた数・内容に応じて、このスタンプラリーでしか手に入らない賞品（数量限定）をプレゼント。

賞品は6駅コース・9駅コース・36駅コース・新幹線コースが用意されます。

また、スタンプラリーが楽しくなる、各種連動企画も実施。

さまざまな企画を楽しみつつ、スタンプ集めの達成を目指して、ポケモンと一緒に夏の冒険を楽しめます！

冒険の始め方

スタンプ帳入手方法：

・6駅・新幹線コース版：2026年7月16日(木)より首都圏の主な駅・新幹線のスタンプ設置駅で配布

・スペシャル版：2026年7月16日(木)よりNewDays（一部店舗）で販売

「JR東日本 ポケモンスタンプラリー2026」の冒険を始めるには、最初にスタンプ帳をゲット。

スタンプ帳は、6駅・新幹線コース版とスペシャル版の2種類です。

スタンプ帳（6駅・新幹線コース版）は、首都圏の主な駅・新幹線のスタンプ設置駅で、2026年7月16日より配布。

スタンプ帳（スペシャル版）は、NewDays（一部店舗）にて、2026年7月16日より販売されます。

スタンプ帳は1人1冊とし、2冊以上を持っていた場合でも賞品は1個のお渡し。

スタンプを集めてもらえる賞品は、すべて数量限定になっています。

6駅コース・9駅コース・36駅コース・新幹線コースでそれぞれ、先着順となり、なくなり次第終了です！

6駅コース・新幹線コース達成賞の引き換え方

6駅コース・新幹線コース達成賞を引き換えるときは、LINE公式アカウントにて配信される、引換クーポンの提示が必要です。

「JR東日本 ポケモンスタンプラリー2026」LINE公式アカウント（@cpn-jrepokemon2026）を友だち追加し、メッセージで配信される引換クーポンを用意ください。

※中学生以下は引換クーポン不要（年齢確認する場合があるため、年齢が確認できる本人確認書類を用意ください）

6駅コース

6駅コースゴールカウンター：

受付場所 OIMAGHI TRACKS（大井町トラックス）2F CROSS PLAZA付近

受付期間 2026年7月16日(木)〜9月1日(火)

受付時間 11:30〜18:00

6駅コースでは、首都圏エリアに設置された36駅のスタンプから、好きな6駅を巡って6個のスタンプを集めます。

スタンプは異なる6駅の組み合わせで、スタンプ帳に直接押したもの（貼付不可）のみ有効です。

また、新幹線コースの新青森駅・盛岡駅・仙台駅・秋田駅・山形駅・新潟駅・長野駅にあるスタンプは、6駅コースの対象ではありません。

6つのスタンプを集めたら、6駅コースゴールカウンターでスタンプ帳を提示。

引換クーポンを確認のうえ、賞品がプレゼントされます。

賞品は「スペシャルきっぷ風ステッカー」「ポケモンフレンダ スペシャルエクストレジャーピック キャプテンピカチュウ」「スタンプ帳（9駅・36駅コース版）」です！

9駅コース

9駅・36駅・新幹線コースゴールカウンター：

受付場所 東京駅BF1 丸の内地下南口改札外 動輪の広場

受付期間 2026年7月16日(木)〜9月1日(火)

受付時間 11:30〜18:00

9駅コース対象駅のスタンプを9個集める9駅コース。

6駅コースで集めた6駅のスタンプのみ、切り取って9駅・36駅コース版のスタンプ帳に貼り付けても参加可能です。

無事にスタンプを集めたら、9駅・36駅・新幹線コースゴールカウンターでスタンプ帳を提示。

スタンプラリーの賞品として「スペシャルネックストラップ」がプレゼントされます！

※9駅コース対象駅は、スタンプラリーエリアマップを確認ください

36駅コース

9駅・36駅・新幹線コースゴールカウンター：

受付場所 東京駅BF1 丸の内地下南口改札外 動輪の広場

受付期間 2026年7月16日(木)〜9月1日(火)

受付時間 11:30〜18:00

首都圏エリア36駅のスタンプをすべて集める36駅コース。

9駅コースと同じく6駅コースで集めた6駅のスタンプのみ、切り取って、9駅・36駅コース版のスタンプ帳に貼り付けることもできます。

すべてのスタンプを集めたら、9駅・36駅・新幹線コースゴールカウンターで賞品をゲット。

スタンプ帳を提示すると、「スペシャルキーホルダー」がプレゼントされます！

新幹線コース

9駅・36駅・新幹線コースゴールカウンター：

受付場所 東京駅BF1 丸の内地下南口改札外 動輪の広場

受付期間 2026年7月16日(木)〜9月1日(火)

受付時間 11:30〜18:00

新青森駅・盛岡駅・仙台駅・秋田駅・山形駅・新潟駅・長野駅の中から、好きな「1駅」のスタンプを押して参加する新幹線コース。

スタンプ帳に直接押したスタンプのみ有効となり、無事に新幹線コースのスタンプを押せたら、9駅・36駅・新幹線コースゴールカウンターでスタンプ帳を提示ください。

ゴールカウンターで引換クーポンを確認のうえ、コライドン・ミライドンを両面にデザインした「スペシャルメダル」がもらえます☆

連動企画：スタンプ帳（スペシャル版）販売

販売価格：2,420円（税込）

販売期間：2026年7月16日(木)〜

販売店舗：NewDays赤羽、NewDays池袋西口、NewDays上野入谷改札外、NewDaysエキュート日暮里、NewDays大宮、NewDaysグランスタ丸の内南口、NewDaysシァル横浜、NewDays品川中央、NewDays新宿、NewDays立川、NewDaysペリエ千葉中央改札外

※購入は1会計5点まで

※売り切れ次第終了

※取り置きはできません

※店舗によっては商品が欠品している場合があります

※販売状況はスタンプラリー公式HP、スタンプラリー公式Xにて随時更新

※各店舗の開店時間前に並ぶことはできません

※スタンプ帳（スペシャル版）以外にも、首都圏の主な駅・新幹線のスタンプ設置駅で配布するスタンプ帳（無料）でもスタンプラリーに参加が可能です

スペシャルポケモンパスケース付きのスタンプ帳（スペシャル版）を、NewDays（一部店舗）で販売。

スタンプ帳（スペシャル版）は、首都圏36駅と新幹線7駅のすべての押印欄があり、始めからすべてのコースへの参加が可能です！

連動企画：ホンダコライドン展示

ホンダコライドン ©Pokémon. ©Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

展示期間：2026年7月16日(木)〜7月26日(日) 11:30〜18:00

展示場所：ステーションコンファレンス大井町トラックス OIMACHI TRACKS BUSINESS TOWER1階

※アクセス：JR大井町駅から徒歩約3分（デッキ直結）

Hondaが培ってきたモビリティの技術で再現した、ホンダコライドンを展示。

ステーションコンファレンス大井町トラックスに、コライドンが登場します☆

連動企画：ポケモンラッピングトレイン運行

※運行状況などにより、変更の場合があります（あらかじめご了承ください）※デザインはイメージです

運行期間：2026年8月2日(日)〜8月下旬 ※山手線は8月1日(土)〜

運行路線：山手線、京浜東北線、中央線快速 各1編成

テレビアニメ「ポケットモンスター」に登場するポケモンや、今後登場予定のポケモンたちをデザインした、ポケモンラッピングトレインが期間限定で運行。

登場ポケモンはマスカーニャ・ウェーニバル・ラウドボーンです。

今後登場予定のポケモンとして、コライドン・ミライドンの姿もデザインされています！

連動企画：特別装飾が登場

壁面装飾デザインイメージ（東京駅 銀の鈴広場）

東京駅などの一部の駅やウォーターズ竹芝、OIMACHI TRACKS（大井町トラックス）に、壁面装飾などのフォトスポットが登場。

スタンプラリーに参加しながら、フォトスポットでの記念撮影が楽しめます☆

連動企画：特別重ね押しスタンプ設置

重ね押しスタンプ用台紙

開催期間：2026年7月16日(木)〜8月31日(月)

開催場所：ウォーターズ竹芝

※スタンプを押せるのはアトレ竹芝営業時間内に限ります

スタンプラリーの開催に合せて、ウォーターズ竹芝に特別重ね押しスタンプを設置。

4つのスタンプを重ねて押すとイラストが完成します！

連動企画：キャプテンピカチュウのグリーティング開催

参加費：無料

申込方法：事前予約制 ※申込みには、事前にアカウントの作成が必要

※申込みページは2026年7月2日(木)ごろに公開予定

※安全に参加いただくため、事前予約制にて実施（当日配布券はありません）

※各回定員に達し次第、予約を締め切ります（先着順）

スケジュール：

OIMACHI TRACKS（大井町トラックス）：開催日時 2026年7月18日(土)・19日(日)・20日(月・祝)・25日(土)・26日(日) 各日4回開催※定員は、各回15組（1組4名程度）開催場所 ステーションコンファレンス大井町トラックス OIMACHI TRACKS BUSINESS TOWER1階※アクセス JR大井町駅から徒歩約3分（デッキ直結）申込期間 2026年7月13日(月) 12:00〜7月15日(水) 12:00ウォーターズ竹芝：開催日時 2026年8月1日(土)・8日(土)・15日(土)・22日(土) 各日4回開催※定員は、各回15組（1組4名程度）開催場所 ウォーターズ竹芝 シアター棟1F※アクセス JR浜松町駅北口から徒歩約6分申込期間 2026年7月27日(月) 12:00〜7月29日(水) 12:00

大井町トラックスとウォーターズ竹芝にて、キャプテンピカチュウのグリーティングを開催。

各会場・各回、先着順の事前予約制です。

連動企画：サンバイザーの配布

配布期間：2026年7月16日(木)〜9月1日(火)

配布場所：6駅コースゴールカウンター

※なくなり次第配布終了

ポケモンのサンバイザーを、6駅コースゴールカウンターで配布。

サンバイザーを付けて、熱中症に気を付けながら、涼しく楽しくスタンプラリーに参加できます。

ポケモンと冒険の旅に出る、2026年夏のスタンプラリー。

東日本旅客鉄道の「JR東日本 ポケモンスタンプラリー2026」は、2026年7月16日〜8月31日まで開催です☆

©Nintendo･Creatures･GAME FREAK･TV Tokyo･ShoPro･JR Kikaku ©Pokémon

※画像・イラスト・デザイン等はイメージです（実際のものとは異なる場合があります）

※イベントの内容等は予告なく変更・中止となる場合があります

※スタンプラリーへの参加は無料ですが、スタンプ設置駅や賞品引換箇所等のある駅までのきっぷ（乗車券類）またはSuicaが必要です

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