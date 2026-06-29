歴代“旅立ちの3匹”がスタンプや賞品に登場！東日本旅客鉄道「JR東日本 ポケモンスタンプラリー2026」
東日本旅客鉄道が、テレビアニメ「ポケットモンスター」とタイアップした「JR東日本 ポケモンスタンプラリー2026」を開催！
JR東日本エリアの駅を回ってスタンプを集めるスタンプラリーは、冒険気分で楽しむことができ、歴代作品“旅立ちの3匹”が登場するスタンプや賞品は必見です☆
東日本旅客鉄道「JR東日本 ポケモンスタンプラリー2026」
期間：2026年7月16日(木)〜8月31日(月)の始発から終電まで（一部の駅はスタンプ設置時間が異なります）
※賞品の引き換えは2026年9月1日(火)まで
※詳しい情報は、スタンプラリー公式HPまたは公式Xを確認ください
スタンプ設置駅（首都圏エリア）：全36駅（首都圏エリアのJR東日本35駅と東京モノレール1駅）
主催：東日本旅客鉄道株式会社
企画・編集：株式会社ジェイアール東日本企画
協力・監修：株式会社ポケモン、株式会社小学館集英社プロダクション、株式会社テレビ東京
協力：東京モノレール株式会社、株式会社JR東日本クロスステーション、一般社団法人大井町トラックスエリアマネジメント、一般社団法人竹芝タウンデザイン、株式会社アトレ
テレ東系で放送中のテレビアニメ「ポケットモンスター」とタイアップした「JR東日本 ポケモンスタンプラリー2026」を開催。
スタンプラリーエリアマップ（首都圏）
スタンプラリーを冒険に見立て、舞台となるJR東日本エリアの駅（一部除く）には、ポケモンのスタンプが登場します！
スタンプデザイン（一例）
スタンプは、キャプテンピカチュウやメタモンなど、テレビアニメ「ポケットモンスター」に登場するポケモンたちをデザイン。
スタンプデザイン（一例）
さらに、歴代の“旅立ちの3匹”がポケモン30周年を記念して、スタンプや賞品に登場します☆
スタンプを集めた数・内容に応じて、このスタンプラリーでしか手に入らない賞品（数量限定）をプレゼント。
賞品は6駅コース・9駅コース・36駅コース・新幹線コースが用意されます。
また、スタンプラリーが楽しくなる、各種連動企画も実施。
さまざまな企画を楽しみつつ、スタンプ集めの達成を目指して、ポケモンと一緒に夏の冒険を楽しめます！
冒険の始め方
スタンプ帳入手方法：
・6駅・新幹線コース版：2026年7月16日(木)より首都圏の主な駅・新幹線のスタンプ設置駅で配布
・スペシャル版：2026年7月16日(木)よりNewDays（一部店舗）で販売
「JR東日本 ポケモンスタンプラリー2026」の冒険を始めるには、最初にスタンプ帳をゲット。
スタンプ帳は、6駅・新幹線コース版とスペシャル版の2種類です。
スタンプ帳（6駅・新幹線コース版）は、首都圏の主な駅・新幹線のスタンプ設置駅で、2026年7月16日より配布。
スタンプ帳（スペシャル版）は、NewDays（一部店舗）にて、2026年7月16日より販売されます。
スタンプ帳は1人1冊とし、2冊以上を持っていた場合でも賞品は1個のお渡し。
スタンプを集めてもらえる賞品は、すべて数量限定になっています。
6駅コース・9駅コース・36駅コース・新幹線コースでそれぞれ、先着順となり、なくなり次第終了です！
6駅コース・新幹線コース達成賞の引き換え方
6駅コース・新幹線コース達成賞を引き換えるときは、LINE公式アカウントにて配信される、引換クーポンの提示が必要です。
「JR東日本 ポケモンスタンプラリー2026」LINE公式アカウント（@cpn-jrepokemon2026）を友だち追加し、メッセージで配信される引換クーポンを用意ください。
※中学生以下は引換クーポン不要（年齢確認する場合があるため、年齢が確認できる本人確認書類を用意ください）
6駅コース
6駅コースゴールカウンター：
受付場所 OIMAGHI TRACKS（大井町トラックス）2F CROSS PLAZA付近
受付期間 2026年7月16日(木)〜9月1日(火)
受付時間 11:30〜18:00
6駅コースでは、首都圏エリアに設置された36駅のスタンプから、好きな6駅を巡って6個のスタンプを集めます。
スタンプは異なる6駅の組み合わせで、スタンプ帳に直接押したもの（貼付不可）のみ有効です。
また、新幹線コースの新青森駅・盛岡駅・仙台駅・秋田駅・山形駅・新潟駅・長野駅にあるスタンプは、6駅コースの対象ではありません。
6つのスタンプを集めたら、6駅コースゴールカウンターでスタンプ帳を提示。
引換クーポンを確認のうえ、賞品がプレゼントされます。
賞品は「スペシャルきっぷ風ステッカー」「ポケモンフレンダ スペシャルエクストレジャーピック キャプテンピカチュウ」「スタンプ帳（9駅・36駅コース版）」です！
9駅コース
9駅・36駅・新幹線コースゴールカウンター：
受付場所 東京駅BF1 丸の内地下南口改札外 動輪の広場
受付期間 2026年7月16日(木)〜9月1日(火)
受付時間 11:30〜18:00
9駅コース対象駅のスタンプを9個集める9駅コース。
6駅コースで集めた6駅のスタンプのみ、切り取って9駅・36駅コース版のスタンプ帳に貼り付けても参加可能です。
無事にスタンプを集めたら、9駅・36駅・新幹線コースゴールカウンターでスタンプ帳を提示。
スタンプラリーの賞品として「スペシャルネックストラップ」がプレゼントされます！
※9駅コース対象駅は、スタンプラリーエリアマップを確認ください
36駅コース
9駅・36駅・新幹線コースゴールカウンター：
受付場所 東京駅BF1 丸の内地下南口改札外 動輪の広場
受付期間 2026年7月16日(木)〜9月1日(火)
受付時間 11:30〜18:00
首都圏エリア36駅のスタンプをすべて集める36駅コース。
9駅コースと同じく6駅コースで集めた6駅のスタンプのみ、切り取って、9駅・36駅コース版のスタンプ帳に貼り付けることもできます。
すべてのスタンプを集めたら、9駅・36駅・新幹線コースゴールカウンターで賞品をゲット。
スタンプ帳を提示すると、「スペシャルキーホルダー」がプレゼントされます！
新幹線コース
9駅・36駅・新幹線コースゴールカウンター：
受付場所 東京駅BF1 丸の内地下南口改札外 動輪の広場
受付期間 2026年7月16日(木)〜9月1日(火)
受付時間 11:30〜18:00
新青森駅・盛岡駅・仙台駅・秋田駅・山形駅・新潟駅・長野駅の中から、好きな「1駅」のスタンプを押して参加する新幹線コース。
スタンプ帳に直接押したスタンプのみ有効となり、無事に新幹線コースのスタンプを押せたら、9駅・36駅・新幹線コースゴールカウンターでスタンプ帳を提示ください。
ゴールカウンターで引換クーポンを確認のうえ、コライドン・ミライドンを両面にデザインした「スペシャルメダル」がもらえます☆
連動企画：スタンプ帳（スペシャル版）販売
販売価格：2,420円（税込）
販売期間：2026年7月16日(木)〜
販売店舗：NewDays赤羽、NewDays池袋西口、NewDays上野入谷改札外、NewDaysエキュート日暮里、NewDays大宮、NewDaysグランスタ丸の内南口、NewDaysシァル横浜、NewDays品川中央、NewDays新宿、NewDays立川、NewDaysペリエ千葉中央改札外
※購入は1会計5点まで
※売り切れ次第終了
※取り置きはできません
※店舗によっては商品が欠品している場合があります
※販売状況はスタンプラリー公式HP、スタンプラリー公式Xにて随時更新
※各店舗の開店時間前に並ぶことはできません
※スタンプ帳（スペシャル版）以外にも、首都圏の主な駅・新幹線のスタンプ設置駅で配布するスタンプ帳（無料）でもスタンプラリーに参加が可能です
スペシャルポケモンパスケース付きのスタンプ帳（スペシャル版）を、NewDays（一部店舗）で販売。
スタンプ帳（スペシャル版）は、首都圏36駅と新幹線7駅のすべての押印欄があり、始めからすべてのコースへの参加が可能です！
連動企画：ホンダコライドン展示
ホンダコライドン ©Pokémon. ©Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。
展示期間：2026年7月16日(木)〜7月26日(日) 11:30〜18:00
展示場所：ステーションコンファレンス大井町トラックス OIMACHI TRACKS BUSINESS TOWER1階
※アクセス：JR大井町駅から徒歩約3分（デッキ直結）
Hondaが培ってきたモビリティの技術で再現した、ホンダコライドンを展示。
ステーションコンファレンス大井町トラックスに、コライドンが登場します☆
連動企画：ポケモンラッピングトレイン運行
※運行状況などにより、変更の場合があります（あらかじめご了承ください）※デザインはイメージです
運行期間：2026年8月2日(日)〜8月下旬 ※山手線は8月1日(土)〜
運行路線：山手線、京浜東北線、中央線快速 各1編成
テレビアニメ「ポケットモンスター」に登場するポケモンや、今後登場予定のポケモンたちをデザインした、ポケモンラッピングトレインが期間限定で運行。
登場ポケモンはマスカーニャ・ウェーニバル・ラウドボーンです。
今後登場予定のポケモンとして、コライドン・ミライドンの姿もデザインされています！
連動企画：特別装飾が登場
壁面装飾デザインイメージ（東京駅 銀の鈴広場）
東京駅などの一部の駅やウォーターズ竹芝、OIMACHI TRACKS（大井町トラックス）に、壁面装飾などのフォトスポットが登場。
スタンプラリーに参加しながら、フォトスポットでの記念撮影が楽しめます☆
連動企画：特別重ね押しスタンプ設置
重ね押しスタンプ用台紙
開催期間：2026年7月16日(木)〜8月31日(月)
開催場所：ウォーターズ竹芝
※スタンプを押せるのはアトレ竹芝営業時間内に限ります
スタンプラリーの開催に合せて、ウォーターズ竹芝に特別重ね押しスタンプを設置。
4つのスタンプを重ねて押すとイラストが完成します！
連動企画：キャプテンピカチュウのグリーティング開催
参加費：無料
申込方法：事前予約制 ※申込みには、事前にアカウントの作成が必要
※申込みページは2026年7月2日(木)ごろに公開予定
※安全に参加いただくため、事前予約制にて実施（当日配布券はありません）
※各回定員に達し次第、予約を締め切ります（先着順）
スケジュール：OIMACHI TRACKS（大井町トラックス）：
開催日時 2026年7月18日(土)・19日(日)・20日(月・祝)・25日(土)・26日(日) 各日4回開催
※定員は、各回15組（1組4名程度）
開催場所 ステーションコンファレンス大井町トラックス OIMACHI TRACKS BUSINESS TOWER1階
※アクセス JR大井町駅から徒歩約3分（デッキ直結）
申込期間 2026年7月13日(月) 12:00〜7月15日(水) 12:00ウォーターズ竹芝：
開催日時 2026年8月1日(土)・8日(土)・15日(土)・22日(土) 各日4回開催
※定員は、各回15組（1組4名程度）
開催場所 ウォーターズ竹芝 シアター棟1F
※アクセス JR浜松町駅北口から徒歩約6分
申込期間 2026年7月27日(月) 12:00〜7月29日(水) 12:00
大井町トラックスとウォーターズ竹芝にて、キャプテンピカチュウのグリーティングを開催。
各会場・各回、先着順の事前予約制です。
連動企画：サンバイザーの配布
配布期間：2026年7月16日(木)〜9月1日(火)
配布場所：6駅コースゴールカウンター
※なくなり次第配布終了
ポケモンのサンバイザーを、6駅コースゴールカウンターで配布。
サンバイザーを付けて、熱中症に気を付けながら、涼しく楽しくスタンプラリーに参加できます。
ポケモンと冒険の旅に出る、2026年夏のスタンプラリー。
東日本旅客鉄道の「JR東日本 ポケモンスタンプラリー2026」は、2026年7月16日〜8月31日まで開催です☆
©Nintendo･Creatures･GAME FREAK･TV Tokyo･ShoPro･JR Kikaku ©Pokémon
※画像・イラスト・デザイン等はイメージです（実際のものとは異なる場合があります）
※イベントの内容等は予告なく変更・中止となる場合があります
※スタンプラリーへの参加は無料ですが、スタンプ設置駅や賞品引換箇所等のある駅までのきっぷ（乗車券類）またはSuicaが必要です
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