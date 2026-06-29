サーティワン アイスクリームは、任天堂のゲームシリーズ「どうぶつの森」との初コラボレーションキャンペーンを、7月1日（水）から7月31日（金）まで全国の店舗で開催する。

どうぶつの森×サーティワン初コラボ！ 7月1日から (C)Nintendo

今回のコラボでは、「どうぶつの森」の舞台である島をイメージした新作フレーバーをはじめ、限定デザインのダブルカップやサンデー、ドリンク、アイスクリームケーキなど、コラボレーション商品が多数登場する。

新作の「どうぶつの森 夏の島 ごちそうアイス」（シングル・レギュラーサイズ 420円）は、森・砂浜・海をイメージした3種類のアイスとソルベを組み合わせ、ゲーム内で登場する魚影を表現したサカナ型のおかしを加えた限定フレーバーとなっている。

「どうぶつの森 夏の島 ごちそうアイス」（シングル・レギュラーサイズ 420円） (C)Nintendo

好きなアイスクリームを2コ選べる「どうぶつの森 ダブルカップ」（スモールダブル 510円／ レギュラーダブル 760円）は、しずえやキャラメルたちが並んだデザインと、たくさんのどうぶつたちと島のフルーツがちりばめられた2種類のデザインカップで登場する。

「どうぶつの森 ダブルカップ」（スモールダブル 510円／ レギュラーダブル 760円） (C)Nintendo

まめきち＆つぶきちのスプーンチャームが付いた「たぬき開発 スペシャルダブルカップ」（スモールダブル 680円／レギュラーダブル 930円）は、たぬきちたちがデザインされたカップに、旗のピックがついてくる。

「たぬき開発 スペシャルダブルカップ」（スモールダブル 680円／レギュラーダブル 930円） (C)Nintendo

「たぬき開発 スペシャルダブルカップ」カップデザイン(C)Nintendo

「プレゼントボックス シングルサンデー」（820円）は、島の空に浮かぶ風船付きのプレゼントボックスをイメージしたカップに、アイスやトッピングを盛り付けた一品で、食べ終わった後はカップを小物入れとしても使える。「夜の島 ダブルサンデー」（1350円）には、夜の島をイメージした星や三日月のチョコなどがトッピングされるほか、おばけのゆうたろうデザインのひんやり保冷剤が付属する。

「プレゼントボックス シングルサンデー」（820円） (C)Nintendo

「夜の島 ダブルサンデー」（1350円） (C)Nintendo

ゆうたろうのひんやり保冷剤（バンド付き） (C)Nintendo

「夜の島 ダブルサンデー」カップデザイン (C)Nintendo

「ジョニーの漂着ブルーソーダ」（620円）はさわやかなブルーソーダに好きなアイスをトッピングできるメニューで、カップにはジョニーや海の生き物などがデザインされている。

「ジョニーの漂着ブルーソーダ」（620円） (C)Nintendo

「ジョニーの漂着ブルーソーダ」カップデザイン (C)Nintendo

持ち帰り用の商品では、ゲームの中に登場するアイテムをイメージした巾着型の「ベルぶくろ ランチバッグ」が付いてくる「どうぶつの森 スペシャルセット」（スモール3000円／レギュラー3560円）や、キャラクターや島の建物をデザインした「どうぶつの森 バラエティボックス」（スモール4コ 1360円／6コ 1870円／8コ 2380円／12コ 3400円、レギュラー4コ 1680円／6コ 2310円／8コ 2940円／12コ 4200円）がラインアップする。

「どうぶつの森 スペシャルセット」（スモール 3000円／レギュラー3560円） (C)Nintendo

「どうぶつの森 バラエティボックス」（スモール4コ 1360円／6コ 1870円／8コ 2380円／12コ 3400円、レギュラー4コ 1680円／6コ 2310円／8コ 2940円／12コ 4200円） (C)Nintendo

島に集まるどうぶつたちを表現した「どうぶつの森 アイスクリームケーキ」（3900円）も登場。ケーキのフレーバーは、ポッピングシャワーとチョコレートチップの2種類となる。



また全国31万枚限定で、ダブルカップを購入するとアイスクリーム型ダイカットの「コラボフレーバーステッカー」（全1種）が貰えるほか、スマートフォン向けアプリ「Nintendo Store」でのGPSチェックインによるオリジナルステッカープレゼント企画も実施される。



Nintendo Switchソフト『あつまれ どうぶつの森』のゲーム内で訪れることができる「サーティワン島」も7月1日（水）から公開。サーティワンの店舗を再現したエリアやオリジナルのマイデザインなどが楽しめる。



サーティワン アイスクリーム「どうぶつの森」コラボレーションは、7月1日（水）から7月31日（金）まで全国の店舗で開催する。商品の価格は税込みで、なくなり次第終了となる。

「どうぶつの森 アイスクリームケーキ」（3900円） (C)Nintendo

ダブルカップ購入でコラボフレーバーステッカーをプレゼント (C)Nintendo