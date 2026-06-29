ライブや限定パンも楽しめる！ 湯舞音 龍ケ崎店「オープン8周年記念イベント」

記事ポイント 湯舞音 龍ケ崎店がライブやビンゴを含む8周年イベントを開催レストランkikyoの半額企画や限定コラボパンを販売回数券キャンペーンや7種類のお風呂で館内時間を楽しめる 湯舞音 龍ケ崎店がライブやビンゴを含む8周年イベントを開催レストランkikyoの半額企画や限定コラボパンを販売回数券キャンペーンや7種類のお風呂で館内時間を楽しめる

楽久屋が運営する天然温泉「湯舞音 龍ケ崎店」が、「オープン8周年記念イベント」を開催します。

期間中はライブ、ビンゴ大会、レストランキャンペーン、限定コラボパン販売などを実施します。

湯舞音 龍ケ崎店「オープン8周年記念イベント」

開催期間：2026年6月20日(土)〜30日(火)施設名：湯舞音 龍ケ崎店所在地：茨城県龍ケ崎市中里2-1-2 たつのこまち龍ケ崎モール内事業内容：天然温泉、サウナ、岩盤浴、フィットネス、リラクゼーション、飲食事業

湯舞音 龍ケ崎店は、2018年6月の開業以来、「美・健康・癒し」をテーマに営業している地域密着型の温浴施設です。

天然温泉、サウナ、岩盤浴、レストラン、リラクゼーションを備え、たつのこまち龍ケ崎モール内で温浴や食事、買い物をあわせて楽しめます。

鍵盤ハーモニカデュオ「LYNX」ライブとビンゴ大会

ライブ開催日時：2026年6月28日(日)15:00〜15:30ビンゴ大会開催日時：2026年6月28日(日)15:30〜ビンゴカード：フェイスタオル付き1枚200円(税込)対象：先着100名様限定

鍵盤ハーモニカデュオ「LYNX」ライブは、迫力ある演奏で会場を盛り上げるスペシャルライブです。

ビンゴ大会では入浴招待券などが当たり、イベント当日の館内時間に参加型の楽しみが加わります。

レストラン「kikyo」8周年特別キャンペーン

開催期間：2026年6月27日(土)〜28日(日)対象：生ビール、サワー、ハイボール、ドリンクバー内容：生ビール・サワー・ハイボールを半額で提供内容：ドリンクバーを100円で提供

レストラン「kikyo」は、和食、洋食、デザートまで幅広いメニューを用意している館内レストランです。

8周年特別キャンペーンでは、入浴や休憩とあわせて館内で食事やドリンクを楽しめます。

人気ベーカリー「クーロンヌ」コラボパン販売

開催期間：2026年6月27日(土)〜28日(日)商品：地域で人気のベーカリー「クーロンヌ」と共同開発した限定パン

人気ベーカリー「クーロンヌ」コラボパン販売では、共同開発した限定パンが販売されます。

温泉やサウナのあとに、地域のベーカリーとつくる8周年限定の味を館内で選べます。

回数券キャンペーンと物販キャンペーン

回数券キャンペーン開催期間：2026年6月22日(月)〜28日(日)回数券キャンペーン内容：入浴回数券(10枚綴り)購入で入浴招待券を1枚プレゼント物販キャンペーン開催期間：2026年6月20日(土)〜30日(火)物販キャンペーン内容：館内売店で700円以上購入で岩盤浴優待券をプレゼント

回数券キャンペーンは、継続して入浴を楽しむ利用に入浴招待券が付く企画です。

物販キャンペーンでは、館内売店での買い物に岩盤浴優待券が加わり、温浴施設で過ごす時間が広がります。

7種類のお風呂を備える天然温泉

天然温泉 湯舞音 龍ケ崎店は、龍ケ崎市初の天然温泉を楽しめる日帰り温浴施設です。

館内には7種類のお風呂があり、天然温泉、天然温泉炭酸泉、日替わり湯、不感の湯など多彩な湯船を楽しめます。

露天スペースには浴槽とリクライニングチェアが並び、入浴後の外気浴まで館内で過ごせます。

丸型浴槽や壺湯のある個別浴槽エリアでは、湯船を選びながら温浴を楽しめます。

ベビーバスを備えた家族利用

湯舞音 龍ケ崎店は、オムツの取れていないお子様も入浴可能です。

ベビーバスを使える浴場は、小さな子ども連れの家族利用にもつながります。

熱波イベント「YUBUNEPPA！」を定期開催するサウナ

サウナでは、熱波イベント「YUBUNEPPA！」を定期開催しています。

経験豊富な熱波師によるアウフグースやゲスト熱波師を招いた特別イベントなど、初心者からサウナ愛好家まで楽しめるプログラムを展開しています。

熱波イベントでは大判タオルを使った熱波が行われ、サウナや岩盤浴の時間に臨場感を加えます。

サウナ後は天然温泉や外気浴スペースでリフレッシュできます。

漫画棚やリクライナースペースで過ごせる館内

漫画棚のある休憩スペースでは、館内着で本を選びながら入浴後の時間を過ごせます。

リクライナースペースには大型リクライニングチェアが並び、読書や休憩に使えます。

畳スペースではビーズクッションで横になり、温泉や岩盤浴後にくつろげます。

リラクゼーションやモール内立地もそろう複合型温浴施設

リラクゼーションでは、ボディケアやオイルトリートメントなど豊富な施術メニューを提供しています。

温浴利用以外の利用にも対応し、館内で癒しの時間を過ごせます。

湯舞音 龍ケ崎店は大型商業施設「たつのこまち龍ケ崎モール」内に立地し、ショッピングや食事とあわせて利用できます。

温泉、サウナ、食事、癒し、買い物を一度に楽しめる複合型温浴施設です。

ライブやビンゴ大会、限定コラボパン販売がそろい、8周年の湯舞音 龍ケ崎店で館内時間を楽しめます。

天然温泉やサウナ、休憩スペースも備わり、家族や友人と温浴施設でゆったり過ごせます。

湯舞音 龍ケ崎店の8周年記念イベントの紹介でした。

よくある質問

Q. 湯舞音 龍ケ崎店「オープン8周年記念イベント」はいつ開催されますか？

A. 2026年6月20日(土)〜30日(火)の期間に開催されます。

Q. 6月28日(日)にはどんなイベントがありますか？

A. 15:00〜15:30に鍵盤ハーモニカデュオ「LYNX」ライブ、15:30〜ビンゴ大会が開催されます。

Q. 湯舞音 龍ケ崎店にはどんなお風呂がありますか？

A. 天然温泉、天然温泉炭酸泉、日替わり湯、不感の湯など7種類のお風呂があります。

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