名入れチャームも選べる全6種！ TICO「モニョチタポミチ コラボアクリルグッズ」

記事ポイント TICO初コラボでモニョチタポミチのアクリルグッズ全6種を販売名入れ対応チャームやヘアピンを楽天市場で1カ月限定展開ぎょうざちゃんなど個性的なキャラクターを透明感あるアクリル化 TICO初コラボでモニョチタポミチのアクリルグッズ全6種を販売名入れ対応チャームやヘアピンを楽天市場で1カ月限定展開ぎょうざちゃんなど個性的なキャラクターを透明感あるアクリル化

ティアライズが運営するアクリルグッズブランド「アクリルグッズと名入れギフトTICO」が、アーティスト／ペインター「モニョチタポミチ」とのコラボレーション商品全6種類を販売開始しました。

2026年6月16日(火)から2026年7月16日(木)までの期間限定で、楽天市場にて販売されています。

TICO「モニョチタポミチ コラボアクリルグッズ」

販売期間：2026年6月16日(火)〜2026年7月16日(木)販売場所：楽天市場商品：全6種類名入れ対応：「シュガーめじるしチャーム」「おなまえリングチャーム」

TICOは、アクリルグッズと名入れギフトを展開するブランドです。

今回のコラボレーションでは、「モニョチタポミチ」のポップで個性的なキャラクターたちが、TICOならではのカラフルなアクリルアイテムになっています。

チャームやヘアピン、名前を入れて楽しめる名入れ対応商品など、日常に取り入れやすいラインナップがそろっています。

カラフルなアクリルで楽しむ全6種類

ラインナップ：マカロンリングチャーム、まんまるぎょうざちゃんチャーム、シュガーめじるしチャーム、おなまえリングチャーム、グリッターヘアピン、ぎょうざちゃんヘアピン

「モニョチタポミチ」の描くクールで気まま、ちょっとだけゴキゲンなキャラクターたちが、カラフルなアクリルアイテムに落とし込まれています。

透明感や色の重なり、ラメのきらめき、ぷっくりとしたフォルムが、キャラクターのかわいらしさを引き立てています。

バッグやポーチにつけるチャームから、毎日のヘアアレンジに取り入れられるヘアピンまで、持ち物やコーデに合わせて選べます。

バッグやポーチにつけられるチャーム

商品：マカロンリングチャーム 1,870円(税込)商品：まんまるぎょうざちゃんチャーム 1,100円(税込)

「マカロンリングチャーム」は、まるでマカロンのようなころんとしたフォルムがかわいいリングチャームです。

バッグやポーチにつけるだけで、「モニョチタポミチ」の世界観を楽しめます。

「まんまるぎょうざちゃんチャーム」は、まんまるシルエットの「ぎょうざちゃん」を楽しめるアクリルチャームです。

ネオンカラーと「ぎょうざちゃん」のゆるい表情のコントラストが、持ち物にかわいさを添えてくれます。

スマートフォンにもつけやすいぎょうざちゃんチャーム

「まんまるぎょうざちゃんチャーム」は、スマートフォン背面に付けたときも丸いシルエットが目を引きます。

緑のカラビナ型金具を介して取り付けられるため、スマートフォンまわりにも「ぎょうざちゃん」の表情を添えられます。

名入れ対応のチャーム

商品：シュガーめじるしチャーム 880円(税込)〜商品：おなまえリングチャーム 1,870円(税込)

「シュガーめじるしチャーム」は、カラフルなアクリルとキャラクターを組み合わせた、目印にもなるチャームです。

名入れにも対応しており、自分用や推し活、ギフトにも使えます。

「おなまえリングチャーム」は、キャラクターと名前を一緒に楽しめる名入れ対応のリングチャームです。

好きな名前や言葉を入れて、自分だけの特別なアイテムとして楽しめます。

透明感や色の重なりを楽しめるアクリルチャーム

半透明ピンク、ミント、グリーン、ブルー系のアクリルチャームは、透明アクリルや色付きアクリルの質感を楽しめます。

クリアポーチやリングチャームと合わせることで、カラフルなアクリルの重なりが持ち物に明るい表情を加えます。

ヘアアレンジに使えるヘアピンセット

商品：グリッターヘアピン 1,650円(税込)商品：ぎょうざちゃんヘアピン 1,650円(税込)

「グリッターヘアピン」は、きらきらのグリッターアクリルが目を引くヘアピンセットです。

「モニョチタポミチ」のキャラクターを、ヘアアレンジのアクセントとして身につけられます。

「ぎょうざちゃんヘアピン」は、「ぎょうざちゃん」の表情やシルエットを楽しめるヘアピンセットです。

前髪やサイドにつけるだけで、日常のコーデにポップなかわいさをプラスできます。

バッグに添えられるアクリルクリップ

アクリルクリップやアクリルチャームは、バッグの持ち手付近にも付けやすいグッズです。

淡いピンクの布バッグに合わせると、水色と白のアクリルグッズが持ち物のアクセントになります。

モニョチタポミチのキャラクターをTICOの技術で商品化

「モニョチタポミチ」は、InstagramとXで活動するアーティスト／ペインターです。

コラボレーションでは、「ぎょうざちゃん」をはじめとしたキャラクターの魅力が、チャームやヘアピンなど日常に取り入れやすいアイテムとして商品化されています。

TICOは、アクリルグッズの企画・デザイン・製造・販売までを行い、名入れ、カラーアクリル、ラメなどを活かしたアクリルアイテムを展開しています。

「モニョチタポミチ」のキャラクターを、バッグやポーチ、ヘアアレンジに取り入れられるコラボアイテムです。

名入れ対応のチャームもそろい、自分用やギフトにも使えるアクリルグッズを選べます。

TICO「モニョチタポミチ」コラボアクリルグッズの紹介でした。

よくある質問

Q. TICO「モニョチタポミチ」コラボアクリルグッズはいつまで販売されていますか？

A. 2026年6月16日(火)から2026年7月16日(木)までの期間限定で、楽天市場にて販売されています。

Q. 名入れに対応している商品はどれですか？

A. 名入れに対応している商品は、「シュガーめじるしチャーム」と「おなまえリングチャーム」です。

Q. TICO「モニョチタポミチ」コラボアクリルグッズは何種類ありますか？

A. マカロンリングチャーム、まんまるぎょうざちゃんチャーム、シュガーめじるしチャーム、おなまえリングチャーム、グリッターヘアピン、ぎょうざちゃんヘアピンの全6種類です。

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