

人生初の始球式に挑むME:I・SUZU（C）ヤクルト球団

ガールズグループME:I（ミーアイ）のメンバーSUZUが、6月28日に明治神宮野球場で行われた「Swallows LADIES DAY 2026」東京ヤクルトスワローズ VS 中日ドラゴンズ、自身初となる試合前の始球式に登場した。

SUZUは、ヤクルト球団の淡いピンク色のレディースデー限定ユニフォームにスタイリッシュなデニムを合わせた爽やかなコーディネートでグラウンドに姿を現した。ユニフォームの背中には自身の名前と背番号31番が刻まれており、始球式前に行われたインタビューでは「淡いピンクで可愛くてお気に入りです。メンバーカラーがピンク（パステルピンク）なので、すごくうれしいです。ありがとうございます！」と喜びを語った。

また、これから控える大役に「とても緊張していますが、ストライク目指して頑張ります！」と意気込みをコメント。また、7月26日の広島戦では、メンバー全員での試合前パフォーマンスおよびファーストピッチセレモニーなどの出演が決定しており、「全力のパフォーマンスをお届けできるように頑張ります！」と満面の笑みで熱い決意を語った。

いよいよ始球式となり、マウンドに上がったSUZUは、球場全体に丁寧にご挨拶。キャッチャーのミットを真っ直ぐに見つめ、放たれたボールは、少し左側へと逸れてワンバウンドとなったものの、キャッチャーがしっかりとキャッチ。その見事な投球に球場全体から温かい拍手と歓声が送られると、SUZUはホッとした表情を浮かべ、最後は球場の全方向へ感謝の礼を尽くし、大役を終えた充実感に満ちた表情でマウンドを後にした。SUZUのピュアでエネルギー溢れる姿は、試合前の神宮球場を大いに盛り上げ、まさに「LADIES DAY」にふさわしい華やかな幕開けとなった。

ME:Iは、8月から東京・宮城・兵庫・福岡の全国4都市を巡る2度目のアリーナツアー『2026 ME:I 2ND ARENA LIVE TOUR “ME:I WAY”』の開催が決定し、8月5日には4TH SINGLE『花咲く道』をリリースする。