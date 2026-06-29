¥Ó¡¼¥È¥ë¥ºÍèÆü¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡¡¡´èÌÂ¤ÊÊÝ¼éÇÉ¤ò¤è¤½¤Ë¼ã¼Ô¤Ï¡Ö¸½¾Ý¡×¤ËÀÄ½Õ¤ò·ü¤±¤¿¡Ú¥¹¡¼¥¸¡¼ÎëÌÚ¤Î¥¼¥í¤«¤é¤¼¤ó¤ÖÄ°¤¯¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¡Û#81
¡Ú¥¹¡¼¥¸¡¼ÎëÌÚ¤Î¥¼¥í¤«¤é¤¼¤ó¤ÖÄ°¤¯¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¡Û
¡ÖÅìµþ¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ö¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¡¦¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¡×¤Ã¤Æ¤´Â¸¤¸¤Ç¤¹¤«¡©
¡¡¥Ó¡¼¥È¥ë¥ºÍèÆü¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡¤µ¤Æ¡¢¤Á¤ç¤¦¤É60Ç¯Á°¡¢1966Ç¯¤Î6·î29Æü¤Ï¡¢ÁáÄ«¤Ë¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¤¬±©ÅÄ¶õ¹Á¤ËÅþÃå¤·¤¿Æü¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¸·Ì©¤Ë¤Ï¡¢29Æü¤Î¸áÁ°3»þ40Ê¬ÅþÃå¡£¤½¤ó¤Ê¤à¤Á¤ã¤Ê»þ´Ö¤ËÃå¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂæÉ÷¤Î±Æ¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤¿¤Ã¤¿4Æü¸å¤Î7·î3ÆüÄ«¡¢Èà¤é¤Ï¡¢¼¡¤Î¸ø±éÃÏ¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Çº£½µ¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤¦¤É60Ç¯Á°¤ËÍèÆü¤·¤Æ¤¿µÇ°¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÆÃÊÌÊÔ¡Ö¥Ó¡¼¥È¥ë¥ºÍèÆü¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¤ò5²óÏ¢Â³¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï¡¢¤³¤Î¡Ö¥Ó¡¼¥È¥ë¥ºÂæÉ÷¡×¤¬¤É¤ì¤À¤±¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤«¤È¤¤¤¦ÏÃ¡£
¡¡¤¿¤À¡¢ËÜ¤äµ»ö¤Ê¤É¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢²»³Ú²È¡¦¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¤ÎÍèÆü¤¬Áû¤¬¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¡Ö²¤ÊÆ¤Ç¼ã¼Ô¤Ë¿Íµ¤¤Î¤ï¤±¤Î¤ï¤«¤é¤ó4¿ÍÁÈ¤¬ÆÍÁ³ÆüËÜ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤ÎÁû¤¬¤ìÊý¤À¤Ã¤¿¡£¤Ä¤Þ¤êÎ¨Ä¾¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢ÄøÅÙ¤ÎÄã¤¤¡Ö¸½¾Ý¡×¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¾ÝÄ§Åª¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëÊÝ¼éÇÉÏÀµÒ¤Î¤¢¤¶¤±¤ê¤Ö¤ê¤Ç¡¢Îã¤¨¤ÐTBS¡Ö»þ»öÊüÃÌ¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÙÀîÎ´¸µ¤È¾®ÄõÍøÆÀ¤Ï¡Ö¤À¤¤¤¿¤¤¥¨¥ì¥¥®¥¿¡¼¤À¤Î¥â¥ó¥¡¼¥À¥ó¥¹¤À¤Î¤È¤¤¤¦Áû¡¹¤·¤¤¤â¤Î¤Ï¡¢¿ÍÎà¿ÊÊâ¤Î¤¸¤ã¤Þ¤À¡×¤È¸À¤¤Êü¤Ä¡£
¡¡¤Þ¤¿»þ¤Î¼óÁê¡¢º´Æ£±Éºî¤¬¡ÖÉðÆ»´Û¤Ï¤Õ¤µ¤ï¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÂ¦¶á¤ËÏ³¤é¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÆüËÜÉðÆ»´Û½éÂå²ñÄ¹¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿ÀµÎÏ¾¾ÂÀÏº¤¬¡Ö¤¢¤Î¥Ú¡¼¥È¥ë¤Ê¤ó¤È¤«¤Á¤å¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¢¤ê¤ã¤Ê¤ó¤À¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢ÉðÆ»´Û¤ò²ñ¾ì¤È¤·¤Æ»È¤ï¤»¤Ê¤¤¤È¸À¤¤½Ð¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤ò¡¢¡Ö¤Ï¤ë¤«60Ç¯Á°¤ÎÊÝ¼éÇÉ¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Ë´èÌÂ¤À¤è¤Ê¡×¤È¸«¤ë¤«¡¢¡Ö¤¤¤ä¤¤¤äº£¤ÈÆ±¤¸¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¸«¤ë¤«¨¡¨¡¡£
¡¡¤µ¤Æ¡¢¤½¤ó¤ÊÆ°¤¤È¤ÏÌµ±ï¤Ë¡Ö¸½¾Ý¡×¤¬°Û¾ï¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤Ï¡¢¤É¤³¤Þ¤ÇÈà¤é¤Î²»³Ú¤½¤Î¤â¤Î¤Ë°Õ¼±Åª¤À¤Ã¤¿¤«¤ÏÊÌ¤È¤·¤Æ¡¢Åö»þ¤ÎÆüËÜ¤Î¼ã¼Ô¤¬¡¢¼«¤é¤ÎÀÄ½Õ¡¢¿ÍÀ¸¤ò·ü¤±¤ë¤Ù¤¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤À¤ÈÄ¾´¶¤·¤¿¤«¤é¤À¤È»×¤¦¡£
¡¡¥Ó¡¼¥È¥ë¥ºÍèÆü¤òÉÁ¤¤¤¿Ê¸³Ø¤ä±Ç²è¤ÏÂ¿¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç»ä¤¬¿ä¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢2017Ç¯¤ÎNHKÄ«¥É¥é¡Ö¤Ò¤è¤Ã¤³¡×¤À¡£
¡¡Âè78²ó¡£¼ç¿Í¸ø¤ß¤Í»Ò¡ÊÍÂ¼²Í½ã¡Ë¤Î½ÇÉã¤Ç¡¢¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¥Õ¥¡¥ó¤Î½¡ÃË¡ÊÊ÷ÅÄÏÂ¿¡Ë¤Î¥»¥ê¥Õ¤Ï¶Ë¤á¤ÆËÜ¼ÁÅª¤Ç¤¢¤ë¡ÊµÓËÜ:²¬ÅÄØªÏÂ¡Ë¡£Çò¾õ¤¹¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î¥·¡¼¥ó¡¢º£¸«¤Æ¤âÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
¡Ö»×¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤ò¤è¤¥¡¢¤«¤Ã¤³¤Ä¤±¤º¤Ë»×¤¤¤Ã¤¤·¶«¤Ö¤È¡¢¤Ê¤ó¤À¤«ÎÏ¤¬½Ð¤Ã¤Ú¡£¤½¤ì¤Ë¾Ð¤¨¤Ã¥Ú¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¡£¤½¤ì¤¬¡¢¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¤À¡£¡ÊÃæÎ¬¡Ë¤À¤«¤é¤è¡¢Ä°¤¤¤Æ¤ë¤È¡¢¤Ê¤ó¤«°ì½ï¤ËÀ¼½Ð¤·¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¿´¤¬À²¤ì¤ó¤À¡£°ì½ï¤Ë²Î¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£¡ÊÃæÎ¬¡ËÅìµþ¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤Ã¤É¡¼¡¢¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¡ª¡×¡¡¡Ê¤³¤Î¹à¤Ä¤Å¤¯¡Ë
¢¦¥¹¡¼¥¸¡¼ÎëÌÚ¡Ê²»³ÚÉ¾ÏÀ²È¡Ë¡¡1966Ç¯¡¢ÂçºåÉÜÅìÂçºå»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£¾¼ÏÂ²ÎÍØ¤«¤éºÇ¿·¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î³Ú¶Ê¤ò¡¢¼Ò²ñÅª¤Ê»ëÅÀ¤«¤é¤âÆÉ¤ß²ò¤¯¡£¼ç¤ÊÃø¼Ô¤Ë¡ÖÃæ¿¹ÌÀºÚ¤Î²»³Ú1982-1991¡×¡ÖÂç¿Í¤Î¥Ö¥ë¡¼¥Ï¡¼¥Ä¡×¡ÖÆüËÜ¥Ý¥Ã¥×¥¹»Ë 1966¡¾2023¡×¤Ê¤É¡£È¾¼«ÅÁÅª¾®Àâ¡Ö¼å¤¤¼Ô¤é¤¬Í¼Êë¤ì¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¼å¤¤¼Ô¤¿¤¿¤¤è¤ë¡×¤âÏÃÂê¤Ë¡£Æü´©¥²¥ó¥À¥¤¤Î¹¥É¾Ï¢ºÜ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡ÖÂôÅÄ¸¦Æó¤Î²»³Ú¤òÄ°¤¯1980-1985¡×¡¢ºÇ¿·´©¡ÖÆüËÜ¤Î¿·¤·¤¤²»³Ú1975¡Á¡×¤ÏÂç¹¥É¾¡£¥é¥¸¥ªDJ¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¡£