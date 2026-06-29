富士急ハイランドに新アトラクションとして、空中サイクル「キラリンコ」がオープン。

長年親しまれてきたアトラクション「スカイサイクル」が、“音楽×キラキラ×空中サイクリング”の融合した「キラリンコ」にリニューアルされます☆

富士急ハイランド「キラリンコ」オープン

オープン日：2026年7月18日（土）

富士急ハイランドで、長年多くの人たちに親しまれてきたアトラクション「スカイサイクル」がリニューアル。

音楽とキラキラした光の演出を新たに加えたアトラクション、空中サイクル「キラリンコ」としてリニューアルオープンします！

「キラリンコ」は、空中を進むような爽快感を味わえる、サイクル型アトラクション。

昼間は全長336mのコース下に雲海（ミスト）が広がり、まるで雲の上を走るような、涼しく爽快な体験が楽しめます☆

また、“サウンドセレクトシステム”で、自分のプレイリストから楽曲を選択可能。

複数の楽曲から気分に合わせて選んだ音楽に包まれ、自分たちだけの特別な空中散歩を体験できます。

日没後は、アトラクション周辺が昼間とはまったく異なる、幻想的な雰囲気に一変。

レーザーで七色に輝く雲海“虹色雲海”や、コース終盤に出現する“光のレール”など、音楽と光が織りなす没入感あふれる体験ができます！

コース内の木々には富士山型のランタンが吊るされ、幻想的な雰囲気をいっそう強化。

中には特別仕様の「フォーチュンランタン」がひとつだけ隠されており、見つけたランタンの色によって運勢を占うことができます☆

ピンク色に光れば恋愛運アップ、黄色なら金運アップ。

2.29％の確率で、虹色に輝くランタンも登場します。

占いの要素を取り入れた、乗車中に探して楽しめる仕掛けにも注目です！

好きな音楽とともに光り輝く雲海を駆け巡る「キラリンコ」は、暑い夏のクールダウンにも、日没後の幻想的な没入体験にもぴったり。

昼と夜で異なる魅力を楽しめる、富士急ハイランドならではの空中サイクルアトラクションです☆

キラリンコリニューアルオープンキャンペーン

限定キラキラキラリンコステッカ−（イメージ）

キャンペーンカード対象アトラクション： 「FUJIYAMA」「高飛車」「ウェーブスインガー」「ZOKKON」

キャンペーン特典内容：

「キラリンコ」乗車特典キャンペーンカードを持参のうえ「キラリンコ」に乗車すると、「限定キラキラキラリンコステッカー」をプレゼント（※数量限定）「Qマルシェ」来店特典「限定キラキラキラリンコステッカー」を持参のうえ「Qマルシェ」に来店すると、「キラッとイルミサイダー（仮）」注文時に、トッピングを追加でプレゼント

「キラリンコ」のリニューアルオープンを記念し、対象アトラクションを利用された方に、キャンペーンカードをプレゼント。

カードを持参のうえ「キラリンコ」に乗車すると限定ステッカーを、園内ショップ「Qマルシェ」に来店すると対象メニューのトッピング追加特典が楽しめます！

空中サイクリングに、音楽とキラキラの光を融合させた新アトラクションとしてリニューアル。

2026年7月18日に富士急ハイランドでリニューアルオープンする、空中サイクル「キラリンコ」の紹介でした☆

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