3色ブラウンで時短メイク！ ハーバー「グラデシャドウスティック」

記事ポイント ハーバーが3色ブラウン一体型のスティックアイカラーを限定発売まぶたに滑らせるだけで3色のグラデーションメイクを演出スクワラン配合で目元にうるおいとパールのツヤをプラス ハーバーが3色ブラウン一体型のスティックアイカラーを限定発売まぶたに滑らせるだけで3色のグラデーションメイクを演出スクワラン配合で目元にうるおいとパールのツヤをプラス

ハーバー研究所が、濃淡3色のブラウンが1本になったスティック型アイカラー「グラデシャドウスティック」を発売します。

2026年8月20日(木)より、通信販売および全国のショップハーバーにて数量限定で販売されます。

まぶたに沿って滑らせるだけで、3色のアイカラーを重ねたようなグラデーションメイクが楽しめるアイテムです。

ハーバー「グラデシャドウスティック」

商品名：グラデシャドウスティック発売日：2026年8月20日(木)価格：2,200円(税込)販売場所：通信販売、全国のショップハーバー販売条件：数量限定カラー：ライトブラウン、ミディアムブラウン、ダークブラウン

ハーバー「グラデシャドウスティック」は、ライトブラウン、ミディアムブラウン、ダークブラウンの3色を1本にまとめたスティックタイプのアイカラーです。

細長い円筒状のスティック形状で、持ち運びにも便利です。

3色ブラウンでグラデーションメイク

ライトブラウン、ミディアムブラウン、ダークブラウンが、まぶたに沿って滑らせるだけで1色1色塗り重ねたようなグラデーションのアイメイクを作ります。

微細パール入りで、ほどよいツヤ感と輝きが華やかな目元を演出します。

保湿成分スクワランが、うるおいを与えながらまぶたにしっとり密着します。

チップやブラシなしで使えるスティックタイプ

使用方法：3〜4mmほど繰り出す向き：ダークブラウンが下側塗り方：目尻から目頭に向かって塗布仕上げ：最後に軽く指で押さえる

3色が1本にまとまった構造で、チップやブラシなどを使わずに目元へ塗布できます。

一番濃い色のダークブラウンを下側にして持ち、目尻から目頭に向かってまぶたの丸みに沿うように使います。

忙しい朝や化粧直しの際にも、スティック型のアイカラーが時短アイテムとして活躍します。

濃淡3色のブラウンがひと塗りで目元に広がり、立体感のある印象的な目元を楽しめます。

スクワランや微細パールを含むスティックアイカラーが、うるおいとツヤ感をまぶたに添えます。

ハーバー「グラデシャドウスティック」の紹介でした。

よくある質問

Q. ハーバー「グラデシャドウスティック」はいつ発売されますか？

A. 2026年8月20日(木)より、通信販売および全国のショップハーバーにて数量限定で発売されます。

Q. ハーバー「グラデシャドウスティック」の価格はいくらですか？

A. 価格は2,200円(税込)です。

Q. ハーバー「グラデシャドウスティック」にはどんな色が入っていますか？

A. ライトブラウン、ミディアムブラウン、ダークブラウンの3色が1本になっています。

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