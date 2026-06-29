牧場コーナーも楽しめる！ ユーエスマート「キッズランドUS 茨城常総店」

記事ポイント キッズランドUS 茨城常総店がメガセンタートライアル石下店2階に開業牧場コーナーや癒し動物園、写真館など30種類以上の遊びを展開0歳から12歳まで天候を気にせず遊べる全天候型屋内遊園地 キッズランドUS 茨城常総店がメガセンタートライアル石下店2階に開業牧場コーナーや癒し動物園、写真館など30種類以上の遊びを展開0歳から12歳まで天候を気にせず遊べる全天候型屋内遊園地

ユーエスマートが、室内遊び場「キッズランドUS 茨城常総店」を2026年6月19日にオープンしました。

牧場コーナー、癒し動物園、セルフ写真館など、園内には約30種類以上の遊びがそろいます。

受付後の出入り自由、飲食持ち込み自由、保護者の交代も自由な、親子で遊べる室内遊園地です。

ユーエスマート「キッズランドUS 茨城常総店」

名称：キッズランドUS 茨城常総店所在地：茨城県常総市本石下4421-1 メガセンタートライアル石下店2階オープン日：2026年6月19日営業時間：10：00~19：00定休日：ショッピングセンターに準ずる利用料金：お子様 1時間パック800円、平日1日パック1,000円、休日3時間パック1,300円利用料金：保護者 1日パック700円対象年齢：0歳から12歳までのお子様

「キッズランドUS 茨城常総店」は、家族で遊び、くつろぎ、家族の思い出を残せる室内遊び場です。

遊び放題プランや短時間プランがあり、0歳のお子様は無料で利用できます。

暑い日、寒い日、雨の日、花粉が辛い時期でも天気を気にせず遊べる全天候型屋内遊園地です。

茨城店舗に初登場する牧場コーナー

牧場コーナーは、茨城店舗に初登場するコーナーです。

子牛の赤ちゃんにミルクをあげるお世話ごっこを楽しめます。

小動物たちが集まる癒し動物園

癒し動物園には、かわいい小動物たちが大集合します。

ほっと癒やされる新コーナーとして登場しています。

親子で記念を残せるプリクラとセルフ写真館

プリクラは、お子様と一緒に撮影を楽しめるコーナーです。

1家族につき1回無料で利用できます。

セルフ写真館には、照明設備や撮影用衣装が用意されています。

スマホひとつで記念撮影を楽しめる撮影コーナーです。

宇宙空間のようなボールプール

ボールプールは、宇宙空間の様なコーナーです。

コーナー内には、遊び心をくすぐるユニークな仕掛けが盛りだくさんに用意されています。

パンダメリーゴーラウンドやひとり用観覧車

乗りものコーナーには、パンダメリーゴーラウンドやひとり用観覧車などが集まります。

室内で楽しい乗りものを体験できるエリアです。

お店屋さんごっこも楽しめるおままごとコーナー

おままごとコーナーでは、可愛いお野菜の収穫を楽しめます。

お店屋さんごっこなどのおままごとも、思う存分楽しめるコーナーです。

何度でもフリープレイできるゲームコーナー

ゲームコーナーには、大人気のアーケードゲームがそろいます。

何度でもフリープレイでき、家族一緒に夢中になって楽しめます。

天候を気にせずアクティブに遊べるコーナー

スーパージャングルジムの中には、ライトが光るすべり台やトンネルがあります。

ワクワクする仕掛けが盛りだくさんの大型遊具です。

公園コーナーには、ブランコやシーソーなど公園でお馴染みの遊具がそろっています。

雨の日も天候を気にせず、室内でアクティブに過ごせるコーナーです。

スポーツコーナーでは、卓球やサッカーなどを楽しめます。

室内でも体を動かしてスポーツに親しめるコーナーです。

カートコーナーでは、好きなカートを選べます。

コース内のドライブを楽しめる、乗って遊ぶコーナーです。

「キッズランドUS 茨城常総店」では、牧場コーナーや癒し動物園、写真撮影、乗りもの、スポーツまで、屋内で幅広い遊びを楽しめます。

天候を気にせず、家族で遊び、くつろぎ、記念を残せる室内遊び場です。

ユーエスマート「キッズランドUS 茨城常総店」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「キッズランドUS 茨城常総店」はいつオープンしましたか？

A. 「キッズランドUS 茨城常総店」は、2026年6月19日にオープンしました。

所在地は茨城県常総市本石下4421-1 メガセンタートライアル石下店2階です。

Q. 「キッズランドUS 茨城常総店」にはどんな遊びがありますか？

A. 牧場コーナー、癒し動物園、プリクラ、セルフ写真館、ボールプール、乗りもの、おままごとコーナー、ゲームコーナーなど、約30種類以上の遊びがあります。

Q. 「キッズランドUS 茨城常総店」の対象年齢は何歳ですか？

A. 対象年齢は0歳から12歳までのお子様です。

0歳のお子様は無料で利用できます。

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