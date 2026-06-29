東京ディズニーリゾート・パートナーホテル「浦安ブライトンホテル東京ベイ」最上階22階のメインバー「マートレット」にて『Night View Hour 〜マートレットの「夜色-ヨルイロ-」とともに〜』を販売。

圧倒的夜景と「バーの域を超える」ダブルメインの絶品コースが堪能できる、特別な夜を彩る夏季限定のプレミアムプランです☆

浦安ブライトンホテル東京ベイ「マートレット」Night View Hour 〜マートレットの「夜色-ヨルイロ-」とともに〜

料金：1名様7,800円（税込）

提供期間：2026年8月31日（月）まで

内容：120分制・飲み放題付きディナー（17:00〜19:30までの入店）

営業時間：17:00〜23:00（L.O.22:30）

予約制：利用日の前日21:00までに予約要

定休日：毎週日曜日（月曜日が祝日の場合、日曜日は通常営業）

提供店舗：浦安ブライトンホテル東京ベイ メインバー「マートレット」

公式サイト：https://urayasu.brightonhotels.co.jp/restaurant/martlet/

浦安ブライトンホテル東京ベイにある、最上階22階のメインバー「マートレット」にて販売される『Night View Hour 〜マートレットの「夜色-ヨルイロ-」とともに〜』

JR新浦安駅直結徒歩1分という好立地にありながら、一歩足を踏み入れれば、そこは都会の喧騒を離れた英国風オーセンティックな別世界が広がり、きらめく夜景とともに、五感を満たす至福のひとときが届けられます。

忙しい日常から少しだけ離れて、心を開放する時間。

エレベーターで最上階22階へ降り立つと、目の前に広がるのは地上72mから見下ろす圧倒的な夜景です。

重厚感のある木目調のインテリアと柔らかな照明が包み込む英国風の店内は、まさに大人のための隠れ家。

「マートレット」がお届けする夏の限定プランは、刻一刻と移り変わる空のグラデーション（夜色）を眺めながら、贅沢な時間が過ごせる特別プランです。

こだわりポイント1：「これがバーの料理！？」驚きと感動、ダブルメインの絶品コース

ダブルメイン2「モダンカツサンド【クロックムッシュ風】」

「お酒のプロが営むバーだからこそ、お料理にも一切の妥協をしない」というシェフのこだわりから生まれたメニュー。

チーズを香ばしく炙り仕上げるクロックムッシュ風のモダンカツサンドと、



ダブルメイン1「グーラッシュ【ハンガリー風牛肉の煮込み】」

じっくり煮込んだハンガリー風牛肉煮込みグーラッシュの「ダブルメイン」を楽しめる本格コースです。

ボリューム・クオリティともに、いわゆる“おつまみ”としてのバーフードを遥かに超えた、主役級の絶品料理の数々前菜からデザートまでテーブルを彩ります。

※メニューは季節ごとに変更となります

こだわりポイント2：バーテンダーがつくる、80種以上の本格フリーフロー

お料理をさらに引き立てるドリンクは、驚きの80種類以上が飲み放題（フリーフロー）。

バーテンダーが一杯ずつ丁寧につくる、夏季限定フローズンカクテルをはじめ、お酒が苦手な方にも嬉しいモクテル（ノンアルコールカクテル）のラインナップも豊富に用意されています。

誰もが気兼ねなく、グラスを傾ける高揚感が味わえます。

こだわりポイント3：シーンを選ばない万能さ。1名の“ご褒美時間”からアニバーサリーまで

『Night View Hour 〜マートレットの「夜色-ヨルイロ-」とともに〜』は、一人からの利用も大歓迎。

「たまには1人で贅沢に酔いしれたい」という一人時間充実派のユーザーにもぴったりな、温かいおもてなしで迎えられます。

特別な夜を彩るオプション

大人の女子会や、特別な記念日（アニバーサリー）での利用としても高い人気を誇る「マートレット」

バースデーをさらにロマンチックに演出してくれるオリジナルカクテルとして「12か月の誕生石カクテル」が提供されています。

また、大切な方へのサプライズ、忘れられない想い出にぴったりな「アニバーサリーデザートプレート」が提供されているのも嬉しいポイントです。

開発スタッフの想い

バーはお酒を飲む場所、という固定概念を覆したかった。

お一人さまでじっくりと贅沢な時間を過ごしたい方から、大切な方とのお祝いまで、すべての方の心に寄り添う『空間と料理のトータルプロデュース』を目指しました。

窓の外に広がる夜景のきらめきと、グラスの中の色彩がシンクロする瞬間を、ぜひ五感で楽しんでいただきたいです。

地上72mの特等席で“夜色”に染まる店内で堪能できる、圧倒的夜景と「バーの域を超える」ダブルメインの絶品コース。

浦安ブライトンホテル東京ベイ「マートレット」にて2026年8月31日まで提供されている「Night View Hour 〜マートレットの「夜色-ヨルイロ-」とともに〜」の紹介でした☆

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