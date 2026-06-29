先着でグッズをプレゼント！ グローブライド「オノフ 2026 ONOFF SUMMER CAMPAIGN」

記事ポイント ONOFF対象商品購入でグッズがもらえるキャンペーン公式ショップは税込44,000円以上でサーモマグ＆タオルセット楽天市場店は税込16,500円以上でマーカー＆タオルセット ONOFF対象商品購入でグッズがもらえるキャンペーン公式ショップは税込44,000円以上でサーモマグ＆タオルセット楽天市場店は税込16,500円以上でマーカー＆タオルセット

グローブライドが、ゴルフブランド「オノフ」のキャンペーン「2026 ONOFF SUMMER CAMPAIGN」を実施します。

CLUB ONOFF ONLINE SHOPまたはオノフ公式ショップ楽天市場店でONOFFの商品を対象金額以上購入すると、CLUB ONOFF オリジナルグッズがプレゼントされます。

対象商品はゴルフクラブ、クラブパーツ、イクイップメント、ウェアです。

グローブライド「オノフ 2026 ONOFF SUMMER CAMPAIGN」

タイトル：2026 ONOFF SUMMER CAMPAIGN対象期間：2026年6月25日(木)〜2026年8月16日(日)注文分対象店舗：CLUB ONOFF ONLINE SHOP、オノフ公式ショップ楽天市場店対象商品：ゴルフクラブ、クラブパーツ、イクイップメント、ウェア対象外：セール品、フィッティング、レッスン、イベント参加費終了条件：賞品が無くなり次第終了

「2026 ONOFF SUMMER CAMPAIGN」は、対象店舗で条件を満たすと、購入先ごとに異なる先着特典が付く企画です。

CLUB ONOFF ONLINE SHOPはCLUB ONOFFメンバーの登録が必要で、オノフ公式ショップ楽天市場店とあわせて対象店舗に入っています。

購入先によって対象金額とプレゼント賞品が異なり、ONOFFの商品購入に合わせて店舗ごとの賞品が用意されています。

CLUB ONOFF ONLINE SHOPのサーモマグ＆タオルセット

対象条件：1回の注文で対象商品の合計金額税込44,000円以上判定条件：ポイント・クーポン利用の有無にかかわらず商品合計金額で対象プレゼント賞品：サーモマグ＆タオルセット人数：先着100名様Wキャンペーン：先着100名様のうち抽選20名様招待内容：90分トラックマン＆ギアーズフィッティング招待場所：本社 東京都東久留米市

CLUB ONOFF ONLINE SHOPでは、条件を満たした注文にサーモマグ＆タオルセットが付きます。

ゴルフクラブやウェアの購入に合わせ、飲み物まわりとタオルのグッズがそろう組み合わせです。

Wキャンペーンでは、トラックマン＆ギアーズフィッティングの招待も用意されています。

オノフ公式ショップ楽天市場店のマーカー＆タオルセット

対象条件：1回の注文で対象商品の合計金額税込16,500円以上判定条件：ポイント・クーポン利用の有無にかかわらず商品合計金額で対象プレゼント賞品：マーカー＆タオルセット人数：先着100名様

オノフ公式ショップ楽天市場店では、条件を満たした注文にマーカー＆タオルセットが付きます。

マーカーとタオルは、ゴルフの場面で使う小物として商品購入に合わせて受け取れる賞品です。

対象金額は店舗ごとに設定されているため、購入先に合わせてプレゼント賞品が変わります。

対象商品と対象外の条件

対象商品：ゴルフクラブ対象商品：クラブパーツ対象商品：イクイップメント対象商品：ウェア対象外：セール品対象外：フィッティング対象外：レッスン対象外：イベント参加費

キャンペーン対象は、ONOFFのゴルフクラブ、クラブパーツ、イクイップメント、ウェアです。

セール品やフィッティング、レッスン、イベント参加費は対象外です。

商品合計金額で条件を満たすと、店舗ごとの特典がプレゼントされます。

クラブやウェアの購入に合わせて、ラウンド中に使う小物までそろう導線があります。

購入する品目や金額感に応じて、飲み物まわりのグッズかプレー中の小物かを選ぶ判断材料になります。

グローブライド「オノフ 2026 ONOFF SUMMER CAMPAIGN」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「2026 ONOFF SUMMER CAMPAIGN」はいつ実施されますか？

A. 対象期間は2026年6月25日(木)から2026年8月16日(日)注文分までです。

賞品が無くなり次第、本キャンペーンは終了となります。

Q. 対象店舗はどこですか？

A. 対象店舗はCLUB ONOFF ONLINE SHOPとオノフ公式ショップ楽天市場店です。

CLUB ONOFF ONLINE SHOPはCLUB ONOFFメンバーの登録が必要です。

Q. CLUB ONOFF ONLINE SHOPのプレゼント賞品は何ですか？

A. CLUB ONOFF ONLINE SHOPでは、1回の注文で対象商品の合計金額税込44,000円以上を購入すると、サーモマグ＆タオルセットが先着100名様に付きます。

Q. オノフ公式ショップ楽天市場店のプレゼント賞品は何ですか？

A. オノフ公式ショップ楽天市場店では、1回の注文で対象商品の合計金額税込16,500円以上を購入すると、マーカー＆タオルセットが先着100名様に付きます。

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