広島・島内颯太郎投手が３０日のＤｅＮＡ戦（ハードオフ新潟）で約２か月半ぶりに１軍に昇格することが２９日、明らかになった。菊地原１軍投手チーフコーチは「ファームでいい球を求めながらやっていたと思う。そこを期待して」と説明。２８日に右股関節痛で離脱したターノックの代役として白羽の矢が立った。

８年目の今季は「開幕８回の男」を託されたが、５登板で０勝１敗、防御率８・３１と結果を残せず。４月１８日に出場選手登録を抹消されていた。２軍ではフォーム修正に取り組み試行錯誤。５月下旬にきっかけをつかみ、６月は５登板で自責０（１失点）。１９日のファーム・リーグのソフトバンク戦（マツダ）では山川を空振り三振に封じるなど２奪三振で３者凡退。「だいぶよくなってきた」と手応えを口にしていた。

チームは前日２８日の阪神戦（マツダ）で逆転負け。借金１３の４位からの巻き返しを図る。８回・ハーン、９回・森浦は安定感抜群なだけに、今季イニング別最多４２失点の７回は課題。遠藤、高が勝ち展開で存在感を見せる中、昨季チーム最多タイ６０登板で３年連続５０試合以上登板を続ける島内が本来の力を発揮できれば、ブルペン陣の競争もさらに活性化する。「今、（勝ちパターンで）投げている投手もいる。争ってもらいたい」と菊地原コーチ。今季から選手会長に就任した島内の逆襲に期待がかかる。