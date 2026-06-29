豆原一成、JO1は「チーム力が高まってきた」 下半期に向けて気合十分「ここからもっとギアを入れて…」【インタビュー】
グローバルボーイズグループ・JO1の豆原一成が29日、都内で行われた『晴れの国OKAYAMA魅力発見プロジェクト キックオフ！記者会見』に登壇。オリコンニュースではイベント後の豆原にインタビューを実施し、岡山にまつわるエピソードや、下半期のグループ活動への思いを聞いた。
【写真】「豆汁ぶっしゃー！」ふなっしーと相性抜群な豆原一成
――本日、ふなっしーさんと激しいダンスバトルも繰り広げていましたが、共演していかがでしたか。
ふなっしーさんとイベントに出ることは初めてだったので、すごく楽しかったです。ダンス対決のときも「ジャンプ力、えぐいな」と思ったのですが、普段からあんな跳べるんだと感じました。真横でステージが揺れるぐらい飛んでいたので、さすがだな、大先輩だなと思いました。
――豆原さんのダンスもすばらしかったです。
ビートがシンプルだったので、岡山っぽく、桃太郎がきびだんごを渡すという動きを取り入れてみました。
――もし、JO1のメンバーと岡山でオフを楽しむとしたら、誰とどんなところに行ってみたいですか。
リーダーの（與那城）奨くんとは日頃からご飯を一緒に食べに行ったり、部屋に遊びに行ったりするので、奨くんとだったら、岡山を2日間ぐらいあったら全部回れるんじゃないかなと思います。僕が行ったことない場所ももちろんあるので、2人で岡山をもっと知って行けたらいいなと思います。僕が岡山デニムの話をしたら、「絶対行こう！」って児島のストリートに行っていたので、僕も一緒に行けたらいいなと思います。
――JAM（ファンネーム）の皆さんにおすすめする岡山スポットを教えてください。
僕の地元が真庭市という場所なので、そこの蒜山（ひるぜん）地域は山がすごいきれいだし、おいしい食べ物もいっぱいあるし、自然豊かな場所なので、普段、お仕事を頑張っている人は落ち着ける場所かなと思っています。ぜひ、行ってほしいと思います。
――本日は岡山県PRのキックオフイベントでしたが、豆原さん自身がキックオフしたいことはありますか。
HYROX（ハイロックス）という有酸素運動と筋肉トレーニングが合わさったアクティブ系のトレーニングがあるんですけど、それをやってみたいなと思っています。運動が大好きなので。海外に行ったら（メンバーの）みんなでジムに行くぐらい筋肉仲間がいっぱいいるので、みんなでそういうのにも挑戦してみたいなと思います。
――7年目となりますが、グループの雰囲気はいかがですか。
2周目に入っているような感じです。けんかも日頃からしますし、意見が食い違うこともあるのですが、そういうのも何回も経て、チーム力が高まってきたんじゃないかなと思います。この間も練習後、みんなでリフティング大会をしたぐらい仲がより深まってきているなと思います。
――最後に、JAMに向けてメッセージをお願いいたします。
上半期が終わり、下半期に入りますが、ここからもっとギアを入れて、グループとしてもたくさんの皆さんに良いものを届けられるように頑張っていきたいと思いますので、今後とも応援よろしくお願いします。
【写真】「豆汁ぶっしゃー！」ふなっしーと相性抜群な豆原一成
――本日、ふなっしーさんと激しいダンスバトルも繰り広げていましたが、共演していかがでしたか。
ふなっしーさんとイベントに出ることは初めてだったので、すごく楽しかったです。ダンス対決のときも「ジャンプ力、えぐいな」と思ったのですが、普段からあんな跳べるんだと感じました。真横でステージが揺れるぐらい飛んでいたので、さすがだな、大先輩だなと思いました。
ビートがシンプルだったので、岡山っぽく、桃太郎がきびだんごを渡すという動きを取り入れてみました。
――もし、JO1のメンバーと岡山でオフを楽しむとしたら、誰とどんなところに行ってみたいですか。
リーダーの（與那城）奨くんとは日頃からご飯を一緒に食べに行ったり、部屋に遊びに行ったりするので、奨くんとだったら、岡山を2日間ぐらいあったら全部回れるんじゃないかなと思います。僕が行ったことない場所ももちろんあるので、2人で岡山をもっと知って行けたらいいなと思います。僕が岡山デニムの話をしたら、「絶対行こう！」って児島のストリートに行っていたので、僕も一緒に行けたらいいなと思います。
――JAM（ファンネーム）の皆さんにおすすめする岡山スポットを教えてください。
僕の地元が真庭市という場所なので、そこの蒜山（ひるぜん）地域は山がすごいきれいだし、おいしい食べ物もいっぱいあるし、自然豊かな場所なので、普段、お仕事を頑張っている人は落ち着ける場所かなと思っています。ぜひ、行ってほしいと思います。
――本日は岡山県PRのキックオフイベントでしたが、豆原さん自身がキックオフしたいことはありますか。
HYROX（ハイロックス）という有酸素運動と筋肉トレーニングが合わさったアクティブ系のトレーニングがあるんですけど、それをやってみたいなと思っています。運動が大好きなので。海外に行ったら（メンバーの）みんなでジムに行くぐらい筋肉仲間がいっぱいいるので、みんなでそういうのにも挑戦してみたいなと思います。
――7年目となりますが、グループの雰囲気はいかがですか。
2周目に入っているような感じです。けんかも日頃からしますし、意見が食い違うこともあるのですが、そういうのも何回も経て、チーム力が高まってきたんじゃないかなと思います。この間も練習後、みんなでリフティング大会をしたぐらい仲がより深まってきているなと思います。
――最後に、JAMに向けてメッセージをお願いいたします。
上半期が終わり、下半期に入りますが、ここからもっとギアを入れて、グループとしてもたくさんの皆さんに良いものを届けられるように頑張っていきたいと思いますので、今後とも応援よろしくお願いします。