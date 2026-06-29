「そのままマネしたい！」GU150cmスタッフの1週間コーデ公開「身長同じくらいで参考になる」の声
ファッションブランド「GU」が29日、公式インスタグラムを更新し、「この夏、マネしたい！1週間コーデ」を公開した。
【写真】人気は土曜日？ GU“リアルスタッフ”の1週間着回しコーデ
投稿では、月曜日から日曜日まで、夏らしい着回しコーデを曜日ごとに紹介。トップスやボトムスの商品名、価格も掲載されており、気になったアイテムをそのままチェックできる内容となっている。
火曜日は、「透かし編みニットキャミソールチュニック」に「バレルレッグジーンズ」を合わせたレイヤードスタイルを紹介。ブラウンのトップスを合わせた落ち着いた配色で、カジュアルながら季節感のある着こなしを提案している。
土曜日では、「オープンカラーシャツ（ドット）」と「ティアードフレアスカート」を組み合わせたコーディネートを公開。ドット柄シャツを羽織りとして取り入れ、ブラックを基調とした大人っぽいスタイルに仕上げている。
コメント欄には、「コーデがいいです！」「身長同じくらいで参考になります！」「どのコーデも気になるから選べなかった」といった声が寄せられている。
【写真】人気は土曜日？ GU“リアルスタッフ”の1週間着回しコーデ
投稿では、月曜日から日曜日まで、夏らしい着回しコーデを曜日ごとに紹介。トップスやボトムスの商品名、価格も掲載されており、気になったアイテムをそのままチェックできる内容となっている。
火曜日は、「透かし編みニットキャミソールチュニック」に「バレルレッグジーンズ」を合わせたレイヤードスタイルを紹介。ブラウンのトップスを合わせた落ち着いた配色で、カジュアルながら季節感のある着こなしを提案している。
土曜日では、「オープンカラーシャツ（ドット）」と「ティアードフレアスカート」を組み合わせたコーディネートを公開。ドット柄シャツを羽織りとして取り入れ、ブラックを基調とした大人っぽいスタイルに仕上げている。
コメント欄には、「コーデがいいです！」「身長同じくらいで参考になります！」「どのコーデも気になるから選べなかった」といった声が寄せられている。