亀梨和也さん（40）と田中みな実さん（39）が結婚することが29日、亀梨さんの公式サイトで発表されました。2人の主な記録を通して活躍を振り返ります。

田中さんはフリーアナウンサー・俳優としてドラマやバラエティー番組などに多数出演し、幅広く活躍。さらに、圧倒的な美容知識やこだわりが同世代を中心に絶大な支持を集めています。

田中さんが2019年12月13日に発売した写真集『Sincerely yours...』は累積49.0万部を売り上げ、オリコンBOOKランキング ジャンル別『写真集』史上最高累積売り上げを記録。



また、オリコン年間BOOKランキング 2020 ジャンル別『写真集』でも1位、オリコン令和BOOKランキング ジャンル別『写真集』女性でも 1位を獲得しました。

■ミリオン作品も 亀梨和也の記録

亀梨さんは2001年に赤西仁さん、田口淳之介さん、田中聖さん、上田竜也さん、中丸雄一さんの6人でKAT-TUNを結成。グループ名は、それぞれの名字のアルファベットの頭文字から名付けられました。その後、2006年3月22日にシングル『Real Face』でCDデビューを果たしました。グループは2025年3月31日をもって解散となり、現在はソロとして活動しています。

2006年3月22日に発売したデビューシングル『Real Face』は2006年4月3日付の『オリコン週間シングルランキング』で初登場1位を獲得。累積売り上げ枚数104.6万枚を記録しました。



その後も2006年7月19日に発売した『SIGNAL』はオリコン週間シングルランキング最高1位、累積売り上げ57.0万枚を、2006年12月7日に発売した『僕らの街で』もオリコン週間シングルランキング最高1位、累積売り上げ55.8万枚という記録を残しています。

また、『野ブタ。をプロデュース』で共演した山下智久さんとは、期間限定ユニット“修二と彰”を結成。2005年11月2日に発売した『青春アミーゴ』も大ヒット。オリコン週間シングルランキングは最高1位、累積162.9万枚を売り上げました。この曲は『オリコン年間ランキング 2005 作品別売上数部門 シングルランキング』でも1位に輝きました。

（オリコン調べ 2026年6月29日付）