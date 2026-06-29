イングランド代表の指揮官トーマス・トゥヘルがW杯決勝トーナメントに向けた意気込みを語った。英『Evening Standard』が報じている。



スター選手揃いのイングランド代表は今大会の優勝候補の一角として注目されており、グループLを2勝1分で首位通過したものの、ここまでの戦いぶりには厳しい視線も送られている。



グループステージ初戦のクロアチア戦（4-2）では素晴らしいパフォーマンスを見せたイングランドだったが、ガーナ戦（0-0）とパナマ戦（2-0）では苦戦を強いられたこともあり、決勝トーナメントに向けて不安な声も挙がっている状況だ。





そんななか、トゥヘルはここから新たな戦いが始まると語り、決勝トーナメントではとにかく勝つことが大事だと主張した。「どんな勝ち方でも構わない。大会は新たなステージに入る。ここからはまた新たな戦いだ。ノックアウト方式では独特の緊張感があり、試合の流れもこれまでとは異なる。我々はその戦いに向けて準備を進め、4日後には万全の状態で臨むつもりだ」「道のりは長い。うまくいけば、あと3週間続くことになる。グループステージは終わった。次は第2章だ。今こそ信念を持ち続け、前へ進み続ける時だ。全員がもう一歩成長し、前向きな姿勢を保ち、夢を実現するためにすべてを出し切らなければならない。ただ、その道のりはまだ長い」イングランドの決勝トーナメント初戦は日本時間7月2日の深夜1時。相手はグループKを3位で突破し、史上初の決勝トーナメント進出を決めたコンゴ民主共和国だ。優勝候補と目されるイングランドに求めるパフォーマンスレベルは高いが、決勝トーナメントではその力を十分に見せてくれるか、期待だ。