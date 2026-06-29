日本時間30日の深夜2時、W杯ラウンド32で日本代表はブラジル代表と対戦する。



グループFを2位で通過した日本は、オランダ代表相手にも互角以上に戦ったことから、相手がブラジルであっても十分に戦うことができると考えられている。



そんななか、英『Evening Standard』はこの試合をプレビュー。徐々に調子を上げるブラジルの下馬評が高いなか、同メディアは日本が3-1でブラジルを倒すと予想している。





「ブラジル代表のメンバーはワールドカップを制するほどの顔ぶれではないが、ヴィニシウス・ジュニオールやマテウス・クーニャが現在のような好調を維持していることを考えれば、戦力上は日本相手でも突破できるはずだ」「しかし、森保一監督率いる日本代表は決して侮れる相手ではない。日本がラウンド16進出を果たし、ワールドカップのノックアウトステージで初勝利という番狂わせを起こすと予想している。日本は、初戦のモロッコ戦で走り負けたセレソンよりも、エネルギッシュでテンポの速いチームだ。予想は、日本の3-1勝利だ」日本は去年の10月親善試合でブラジル相手に歴史的勝利を飾ったが、W杯本番での戦いはまた別物になるだろう。しかし、着実に成長を遂げている森保ジャパンは強豪国とも十分に渡り合える力を備えており、番狂わせを起こしても不思議ではない。W杯優勝を目標に掲げる日本にとって、ブラジル戦は乗り越えなければならない壁となるが、W杯の舞台でサッカー王国を撃破できるか。