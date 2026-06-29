【W杯2026】日本vsブラジル スポーツくじWINNERが投票状況を公表 日本の勝利予想％・一番人気など
独立行政法人日本スポーツ振興センター（JSC）は、販売中のサッカーワールドカップを対象としたスポーツくじ「WINNER」について、「日本vsブラジル」（30日）予想の投票状況を公表した。
【画像】「WINNER」について「日本vsブラジル」予想状況【詳細】
全104試合を対象に販売する「1試合予想くじ」は、日本代表戦はもちろん、応援するチーム、気になる選手のいるチームなど、好きな1試合ごとに購入できる。
日本時間29日深夜2時（30日午前2時）に試合開始予定の「日本vsブラジル」について、29日午前10時時点の予想は、日本の勝利予想は38％、引き分け予想は19％。また1番人気の投票は、「ブラジル 1-2 日本」で、払戻倍率（オッズ）は4.9倍、2番人気の投票は、「ブラジル 2-1 日本」で、払戻倍率（オッズ）は5.8倍となっている。
なお、販売締め切りは29日午後11時30分まで。
【画像】「WINNER」について「日本vsブラジル」予想状況【詳細】
全104試合を対象に販売する「1試合予想くじ」は、日本代表戦はもちろん、応援するチーム、気になる選手のいるチームなど、好きな1試合ごとに購入できる。
日本時間29日深夜2時（30日午前2時）に試合開始予定の「日本vsブラジル」について、29日午前10時時点の予想は、日本の勝利予想は38％、引き分け予想は19％。また1番人気の投票は、「ブラジル 1-2 日本」で、払戻倍率（オッズ）は4.9倍、2番人気の投票は、「ブラジル 2-1 日本」で、払戻倍率（オッズ）は5.8倍となっている。
なお、販売締め切りは29日午後11時30分まで。