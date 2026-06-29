バスケットボール・Ｂ１リーグの宇都宮ブレックスは今月、新アリーナの基本計画を発表し、建設に向け、大きく前進した。

ホーム試合で満席状態が続く中、新アリーナ構想は多くのファンも後押ししており、ブレックスにとって経営面でもファンクラブ（ＦＣ）は大きな存在になっている。（坂本諒太）

強さを象徴

「うれしい経験も悔しい経験もみんなでしてきた。長いシーズン応援ありがとうございました」

５月３０日、ブレックスアリーナ宇都宮で行われたファン感謝ＤＡＹで、集まった４０００人以上のファンを前に田臥勇太主将は感謝の言葉を述べた。

ブレックスファンは、毎試合、観客席をチームカラーの黄色に染め上げ、相手選手に「圧を感じる」と言わしめるなど、ブレックスの強さを象徴する存在になっている。チームの中心である比江島慎選手は「ファンの皆さんに感謝を伝える場で、皆さんの笑顔をたくさん見ることができた。選手としてもすごくうれしかった」と話すなど、この日、選手やスタッフから感謝の声が聞かれた。

ブレックスの公式ＦＣ「ＣＬＵＢ―ＲＥＸ」の会員数は２０２１〜２２シーズンで５７０５人だったが、２５〜２６シーズンでは１万９２０５人に上り、急増している。３季連続で地区優勝を果たし、この間、Ｂリーグ優勝も果たすなど、強豪の一角となったことで、強さがファンを呼んでいる。ＦＣ収入も２５年６月期決算で８０００万円となり、会員数の伸びから２６年６月期は過去最高を記録しそうだ。

先行購入特典

強固なＦＣは、観客動員という形でもチーム運営に好影響を与えている。ホーム試合は、今季までのチャンピオンシップを含む１１７試合連続で満員を達成した。

ＦＣ会員には、ホーム試合でチケットを先行購入できる特典がある。約１万人収容の新アリーナができるまで、５０００〜６０００人程度のブレックスアリーナ、日環アリーナ栃木を使用せざるを得ず、チケット争奪戦は今後も熾烈（しれつ）を極めそうで、ＦＣ会員を希望するファンは多い。

実際、２５〜２６シーズン前には、ＦＣ入会希望者が多く抽選があったほどだ。

制度改変

ブレックスは２６〜２７シーズンから、ＦＣ会員の種別を大きく改変する。今季は無料、小学生以下のキッズ会員のほか、一般有料会員が年会費３６３０円〜６万５００円の４種別あったが、一般有料会員を年会費１万７０００円に一本化し、シンプルな構成にする。有料会員については、定員を公表していないが、定員に達し次第、受け付けを終了する予定だ。宇都宮市の４０歳代の女性は「先行購入権がある限り、ＦＣ会員であり続けたい」と語る。

約３１億円の売上高に対し、ＦＣ収入は３％程度を占めるにすぎないが、ＦＣ会員は、観客動員、グッズ販売などの土台となるだけに、チームは今後もＦＣ拡大に余念がない。

運営会社の藤本光正社長は、「新アリーナができるまで、チケット収入の大幅な増収は見込めない。グッズ、ＦＣといった収入源が重要になる」と話す。