3児の母・熊田曜子、ノースリ×ショーパンコーデで子供達とゲーセンへ「ボディラインが綺麗」「子供と洋服シェアできるの羨ましい」と反響
【モデルプレス＝2026/06/29】タレントの熊田曜子が6月28日、自身のInstagramを更新。子供達と行ったゲームセンターでの私服姿を公開した。
【写真】43歳美人タレント「理想のママ」美脚スラリのショーパン姿
熊田は「雨の週末 子供達とゲームセンターへ ママはUFOキャッチャー苦手で全然取れないけど子供達は上手」とコメントし、クレーンゲームをバックにした美しい脚が際立つ黒のノースリーブとショートパンツのセットアップ姿を公開。「トップスは次女、パンツは長女が着れるから兼用するよ キャップは子供達のを借りたの みんなでシェア出来るようになって嬉しい」とファッションについてつづっている。
この投稿に、ファンからは「理想のママ」「子供と洋服シェアできるの羨ましい」「ボディラインが綺麗で憧れる」「楽しそうなお出かけ」「腕の筋肉が美しい」などと反響が寄せられている。
熊田は、2012年4月に一般男性と結婚し、同年12月に第1子となる長女、2015年10月に次女、2018年6月に三女が誕生。夫は2021年5月18日に熊田への暴行容疑で警視庁に逮捕。20日の送検後に釈放されたが、同月に離婚を決意したことを発表。そして2023年4月21日、所属事務所を通じて離婚が成立したことを発表した。（modelpress編集部）
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【写真】43歳美人タレント「理想のママ」美脚スラリのショーパン姿
◆熊田曜子、子供達とゲーセンへ
熊田は「雨の週末 子供達とゲームセンターへ ママはUFOキャッチャー苦手で全然取れないけど子供達は上手」とコメントし、クレーンゲームをバックにした美しい脚が際立つ黒のノースリーブとショートパンツのセットアップ姿を公開。「トップスは次女、パンツは長女が着れるから兼用するよ キャップは子供達のを借りたの みんなでシェア出来るようになって嬉しい」とファッションについてつづっている。
◆熊田曜子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「理想のママ」「子供と洋服シェアできるの羨ましい」「ボディラインが綺麗で憧れる」「楽しそうなお出かけ」「腕の筋肉が美しい」などと反響が寄せられている。
熊田は、2012年4月に一般男性と結婚し、同年12月に第1子となる長女、2015年10月に次女、2018年6月に三女が誕生。夫は2021年5月18日に熊田への暴行容疑で警視庁に逮捕。20日の送検後に釈放されたが、同月に離婚を決意したことを発表。そして2023年4月21日、所属事務所を通じて離婚が成立したことを発表した。（modelpress編集部）
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