GLOBAL WORK×mojojojo初コラボ！癒やし満載のおうち時間アイテム13型が登場

GLOBAL WORKから、ぬいぐるみ・雑貨ブランド「mojojojo（モジョジョジョ）」との初コラボレーションアイテムが登場します。手縫いならではの温もりと、ゆるく愛らしい表情で人気を集めるキャラクターたちをモチーフにした限定コレクションは、アパレルから生活雑貨まで全13型を展開。おうち時間をもっと楽しく、もっと心地よくしてくれるラインアップが揃いました。2026年7月24日の発売に先駆け、7月3日より公式WEBストアand STで先行予約がスタートします。

癒やしの世界観を楽しむアパレル

今回のコラボでは、mojojojoのキャラクターたちを身近に感じられるアパレルアイテムが登場します。

「【mojojojo】パイルZIPパーカー」は5,990円（税込）。カラーはYou never know、Nickyの2色展開で、サイズはM-L。柔らかなパイル素材とゆったりシルエットでリラックスタイムにぴったりです。

キッズ向けの「【mojojojo】キッズ/パイルZIPパーカー」は3,490円（税込）、カラーは同じくYou never know、Nickyで、サイズは100-120を展開します。

「【mojojojo】ルームウェアセット」は5,990円（税込）。カラーはYou never know、Nickyの2色、サイズはM-L。

今回のために撮り下ろされた実写ビジュアルをプリントした特別感のあるデザインで、Tシャツには吸水速乾、遮熱、アンチピリング、イージーケア機能を備えています。

また、「【mojojojo】キッズ/ボーダーレギンス」は1,980円（税込）。カラーはYou never know、Nickyの2色展開で、程よいゆとりのあるシルエットが魅力です。

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おうち時間を彩る雑貨コレクション

雑貨ラインも充実の内容です。

「【mojojojo】ダイカットクッション」は2,990円（税込）。カラーはYou never know、Nicky。もちもちとした触り心地で癒やし効果抜群です。

「【mojojojo】タオルブランケット」は4,990円（税込）。イエロー、ブルーの2色展開で、180cm×100cmの大判サイズ。室内はもちろんアウトドアシーンでも活躍します。

「【mojojojo】フェイスシュシュ」は1,290円（税込）。John、You never know、Nickyの3種類を用意。ヘアアレンジだけでなくバッグチャームとしても楽しめます。

「【mojojojo】ダイカットタオル」は1,290円（税込）。Pete、You never know、Nickyの3柄展開で、ループ付き仕様が便利です。

「【mojojojo】カラーチェンジタンブラー」は1,290円（税込）。You never know、Nickyの2種類が揃い、冷たい飲み物を入れると色が変化する遊び心あるアイテムです。

ここでしか手に入らない限定グッズ

コレクションには、日常使いしやすいユニークなアイテムもラインアップしています。

「【mojojojo】2WAY氷のうボトル」は1,980円（税込）。カラーはYou never know、Nicky。夏は氷のう、冬は湯たんぽとして使える便利な2WAY仕様です。

「【mojojojo】2WAYアクリルクロック」は3,490円（税込）。カラーは集合デザイン。壁掛け・置き時計の両方に対応し、見るたびにキャラクターたちに癒やされます♪

「【mojojojo】フェイス巾着トート」は2,990円（税込）。John、You never know、Nickyの3種類を展開。ドローコードを絞れば巾着型としても使えます。

さらに、「【mojojojo】ファブリックステッカー/ランダム」は590円（税込）。全9種類（8種＋シークレット1種）で、どのデザインが出るかは開封してからのお楽しみです。

この夏だけの特別コラボをチェック

GLOBAL WORKとmojojojoによる初のコラボレーションは、思わず笑顔になれる愛らしいデザインと実用性を兼ね備えたアイテムが勢揃い。

おうち時間をより快適に過ごしたい方はもちろん、mojojojoファンにとっても見逃せないコレクションです。

先行予約は2026年7月3日20:00からスタート。数量限定のため、気になるアイテムは早めのチェックがおすすめです♡