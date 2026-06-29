◇MLB レッドソックス 5x-4 ヤンキース(日本時間29日、フェンウェイ・パーク)

レッドソックスの吉田正尚選手が、逆転サヨナラ勝利を呼び込む躍動を見せました。

この日ベンチスタートとなった吉田選手。チームは4回に2アウト2、3塁の好機をつかみ、ケーレブ・ダービン選手のタイムリーで2点を先取するも、9回にエラーなどから同点に追いつかれます。これで延長戦に突入すると、タイブレークで迎えた10回、先頭のアメド・ロサリオ選手のタイムリーを浴び失点。さらにゴロの間にも追加点を許しました。

2点ビハインドで迎えた10回裏には、こちらも先頭のアンソニー・シーグラー選手がタイムリーを放ち1点差。続いて吉田選手が代打起用されます。吉田選手は初球のボール球である高めのストレートを振り抜き激走。2塁ベースに気迫のヘッドスライディングを見せ1アウト2、3塁とチャンスを拡大しました。

後続の犠牲フライで追いつくと、続くジャレン・デュラン選手のタイムリーで吉田選手がホームイン。これでレッドソックスがサヨナラ勝利としました。