今年2月に神尾楓珠さんとの電撃結婚で話題となった女優・歌手の平手友梨奈さん（25）のスタッフが公式インスタグラムを更新。電撃結婚から4カ月後の平手さんの最新オフショットを公開しました。



【写真】「動画レアでびっくり！」電撃結婚から4か月…平手友梨奈の最新オフショット

現在発売中のソロ初のアルバム「無表情な表情」が完成し、平手さんの元に無事届いた際のオフ動画や、発売を記念して開催されたポップアップストアを訪れる動画が公開されています。



白のプリーツワンピースの上にストライプ柄のグレーの大きめのベストに合わせたコーデで登場した平手さん。前髪を横に流し、すっきりとしたショートヘアスタイルで清楚な雰囲気の中、右腕に見えるタトゥーや左手薬指の指輪も印象的です。



この投稿へのコメントでは「可愛すぎる」「こういう動画レアでびっくり！」「左の薬指が気になります」「大人の女性に」「雰囲気変わりましたね」「なんか健康的になった気が」「タトゥー？」などの声が寄せられました。



平手さんは2016年に欅坂46としてデビュー。多くの曲でセンターを務め、圧倒的なパフォーマンスで注目を集めました。また2018年には映画『響-HIBIKI-』で女優として初主演を果たし、日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞。その後2020年に同グループを脱退し、ソロ活動を開始。2022年に韓国の大手芸能事務所「HYBE」に移籍し、24年8月に専属契約を終了。同年9月、音楽芸能事務所「クラウドナイン」に移籍しました。またプライベートでは今年2月に俳優の神尾楓珠さんとの結婚を発表しました。