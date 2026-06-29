「こんなに綺麗な顔の人日本にいたんや」田中れいな、“手づかみ”食事ショットに「高校生にしか見えん」反響
元モーニング娘。の田中れいなさんは6月28日、自身のInstagramを更新。“手づかみで食べるチキン屋さん”を訪れた時の写真を公開しました。
【写真】田中れいなの食事ショット
コメントでは「一目惚れ！こんなに綺麗な顔の人日本にいたんや〜本物を目の前で見てみたい。笑」「1枚目は猫でニャ〜ってか」「れいなちゃんの行った店はやりそう！こんなに可愛い子いったんだもん」「可愛い高校生にしか見えん」「可愛いから飯テロでも許しちゃう めっちゃうまそう」「バケハ被るれーなかわいい ポーズ可愛すぎる」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】田中れいなの食事ショット
「バケハ被るれーなかわいい」田中さんは「SNSで見た 手づかみで食べるチキン屋さんに行ってきました ソースが 3種類もあって味変出来るけど そのままでも 味濃くておいしかった」とつづり、3枚の写真を投稿。黒で統一したコーディネートに身を包み、食事を楽しむ姿です。1枚目ではかわいらしいポーズでカメラを見つめ、3枚目では手袋をしてチキンを手に持ち、ほほ笑んでいます。
「ハンバーガー」23日にも「ハンバーガー」とつづり、食事ショットを公開していた田中さん。こちらもとてもかわいらしいです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)