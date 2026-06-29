「会わないだけで節約になります」年収150万円・25歳女性が物価高で“距離を置いた”人間関係
友達、同僚、親戚……あらゆる人間関係においてお金は切っても切り離せないもの。物価高で家計管理にシビアにならざるを得ない中、これを機に関係性を見直したという人もいるようです。
All About編集部は、全国20〜70代の200人を対象に「物価高で見直した・手放した人間関係」に関するアンケートを実施しました。今回はその中から、北海道に住む25歳女性のエピソードを紹介します。
・居住地：北海道
・年齢：25歳
・家族構成：独身（子なし）
・雇用形態：パート・アルバイト
・職業：事務員
・年収：150万円
・貯蓄：30万円
女性が物価高によって見直した人間関係は「離れた場所に住んでいる友人」だそう。
「会いに行くのが大変だからです。時間がかかるのと、とにかくお金がかかるので、友達と会わないだけで節約になります。飲みに行くなどすることが多かったため、距離を置こうと思いました」
相手からの誘いを断るときはどのように伝えているのでしょうか。
「忙しいのを理由にしています。相手は仕方ないと思ってくれていますが、自分としては、申し訳ない気持ちです」
人間関係を見直した後、自身の生活や心境に変化があったようです。
「お金は貯められるようにはなるけれど、やっぱり人付き合いも大切だと思うので、少しずつ会えるようにしていこうかと考えている」
「将来のことも考えて付き合っているため、時間を見つけて会いたいからです。お金はかかるけど、その分楽しい時間を過ごせるのでよいと思っています」
最後に、今後も物価や社会情勢の変化が予想される中、人間関係で大切にしていきたいことを聞きました。
「お金をかけないでも楽しく一緒にいられる人との付き合いを増やしていこうと思う」
＜調査概要＞
物価高で見直した・手放した人間関係に関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査実施日：2026年4月9〜10日
調査対象：全国20〜70代の200人（男性：63人、女性：137人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています。
※本記事で紹介している人物のプロフィールなどは、編集部で一部改変している場合があります。
(文:All About 編集部)
All About編集部は、全国20〜70代の200人を対象に「物価高で見直した・手放した人間関係」に関するアンケートを実施しました。今回はその中から、北海道に住む25歳女性のエピソードを紹介します。
「友達と会わないだけで節約に」【回答者プロフィール】
・居住地：北海道
・年齢：25歳
・家族構成：独身（子なし）
・雇用形態：パート・アルバイト
・職業：事務員
・年収：150万円
・貯蓄：30万円
女性が物価高によって見直した人間関係は「離れた場所に住んでいる友人」だそう。
「会いに行くのが大変だからです。時間がかかるのと、とにかくお金がかかるので、友達と会わないだけで節約になります。飲みに行くなどすることが多かったため、距離を置こうと思いました」
相手からの誘いを断るときはどのように伝えているのでしょうか。
「忙しいのを理由にしています。相手は仕方ないと思ってくれていますが、自分としては、申し訳ない気持ちです」
人間関係を見直した後、自身の生活や心境に変化があったようです。
「お金は貯められるようにはなるけれど、やっぱり人付き合いも大切だと思うので、少しずつ会えるようにしていこうかと考えている」
「将来のことも考えて付き合っている」そんな中、女性には、この人だけには「いくらかかっても会いに行く」「絶対にお金を惜しまない」と決めている相手がいるといいます。それは「彼氏」です。
「将来のことも考えて付き合っているため、時間を見つけて会いたいからです。お金はかかるけど、その分楽しい時間を過ごせるのでよいと思っています」
最後に、今後も物価や社会情勢の変化が予想される中、人間関係で大切にしていきたいことを聞きました。
「お金をかけないでも楽しく一緒にいられる人との付き合いを増やしていこうと思う」
＜調査概要＞
物価高で見直した・手放した人間関係に関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査実施日：2026年4月9〜10日
調査対象：全国20〜70代の200人（男性：63人、女性：137人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています。
※本記事で紹介している人物のプロフィールなどは、編集部で一部改変している場合があります。
(文:All About 編集部)