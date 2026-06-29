現在放送中のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（NHK総合、日曜午後8時ほか）では、第二十五回「変事の予兆」が放送に。

【写真】小一郎たちは信長を笑わせることができるのか…？

その最後に流れた第二十六回「信長を笑わせろ！」の予告が話題になっています。

＊以下第二十五回のネタバレを含みます。

＜第二十五回のあらすじ＞

信長（小栗旬）の新たな城・安土城が完成。

祝宴の場で信長は、家臣たちに相撲を取るよう提案し、若き近習・森乱（市川團子）の相手に、なぜか林秀貞（諏訪太朗）や佐久間信盛（菅原大吉）、安藤守就（田中哲司）ら長老格の重臣を指名する。

余興と思いきや、あえなく敗北した3人に、信長は問答無用で追放を言い渡す。

小一郎と秀吉（池松壮亮）がその理不尽な行動の理由を探ると、光秀（要潤）が信長の真意を語りだす。

次回予告

＊以下、本編最後に流れた次回予告

光秀や今井宗久らと廊下を歩く信長。

その前に、太刀を構えた男が立ちはだかる。

場が騒然となるなか、奥から森乱が駆けつけ、飛び降りざまに刀を振り下ろす。

一方、光秀は思いつめたような表情で視線をさまよわせる。

背景には「織田と長宗我部の絆を断ち切ってはなりませぬ！」という声が。

信澄を追い詰める信長

秀吉が養子に迎えた信長の五男・羽柴秀勝が、屋敷で誰かと対面している。

その様子を見守る秀吉と小一郎。

夜、明かりのともる部屋では、信長が甥・信澄に顔を近づけ、厳しく問い詰める場面も。

次に映し出されるのは、信長の背後に控える近習・森乱。

さらに安土城では、秀吉が信長に激しく蹴り飛ばされる。

驚きを隠せない様子の小一郎。市は静かにその光景を見つめる。

背景には秀吉の「上様の笑ったお姿、長らく見ておらん」という声が。

羽柴家総出で「信長を笑わせろ！」

羽柴家の家臣たちが信長の前に勢ぞろいし、それぞれ思い思いの滑稽なポーズを披露。

秀吉と小一郎は扇を手に歌い踊り、慶も満面の笑みで誰かと言葉を交わしている。

一方、酔った様子の寧々は秀吉に向かって、「上様、上様！ 上様がこんなとこにおるはずが！」と叫ぶ。

秀吉が必死に寧々をなだめるなか、ふたりが視線を向ける先には、信長の姿が…。

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大河ドラマ第65作「豊臣兄弟！」で描くのは、戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡──夢と希望の下剋上サクセスストーリー！！

主人公は天下人の弟・豊臣秀長。

歴史にif（もしも）はないものの、『秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった』とまでいわしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメント！

秀長を仲野太賀、秀吉を池松壮亮が演じ、脚本は八津弘幸、語りは安藤サクラが担当する。