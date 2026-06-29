＜上様の笑ったお姿、長らく見ておらん＞次回『豊臣兄弟！』予告。信長に刃が迫る。苦悩する光秀、追い詰められる信澄。一方、秀吉ら羽柴家は総出で信長をもてなすが…
現在放送中のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（NHK総合、日曜午後8時ほか）では、第二十五回「変事の予兆」が放送に。
その最後に流れた第二十六回「信長を笑わせろ！」の予告が話題になっています。
＊以下第二十五回のネタバレを含みます。
＜第二十五回のあらすじ＞
信長（小栗旬）の新たな城・安土城が完成。
祝宴の場で信長は、家臣たちに相撲を取るよう提案し、若き近習・森乱（市川團子）の相手に、なぜか林秀貞（諏訪太朗）や佐久間信盛（菅原大吉）、安藤守就（田中哲司）ら長老格の重臣を指名する。
余興と思いきや、あえなく敗北した3人に、信長は問答無用で追放を言い渡す。
小一郎と秀吉（池松壮亮）がその理不尽な行動の理由を探ると、光秀（要潤）が信長の真意を語りだす。
次回予告
＊以下、本編最後に流れた次回予告
光秀や今井宗久らと廊下を歩く信長。
その前に、太刀を構えた男が立ちはだかる。
場が騒然となるなか、奥から森乱が駆けつけ、飛び降りざまに刀を振り下ろす。
一方、光秀は思いつめたような表情で視線をさまよわせる。
背景には「織田と長宗我部の絆を断ち切ってはなりませぬ！」という声が。
信澄を追い詰める信長
秀吉が養子に迎えた信長の五男・羽柴秀勝が、屋敷で誰かと対面している。
その様子を見守る秀吉と小一郎。
夜、明かりのともる部屋では、信長が甥・信澄に顔を近づけ、厳しく問い詰める場面も。
次に映し出されるのは、信長の背後に控える近習・森乱。
さらに安土城では、秀吉が信長に激しく蹴り飛ばされる。
驚きを隠せない様子の小一郎。市は静かにその光景を見つめる。
背景には秀吉の「上様の笑ったお姿、長らく見ておらん」という声が。
羽柴家総出で「信長を笑わせろ！」
羽柴家の家臣たちが信長の前に勢ぞろいし、それぞれ思い思いの滑稽なポーズを披露。
秀吉と小一郎は扇を手に歌い踊り、慶も満面の笑みで誰かと言葉を交わしている。
一方、酔った様子の寧々は秀吉に向かって、「上様、上様！ 上様がこんなとこにおるはずが！」と叫ぶ。
秀吉が必死に寧々をなだめるなか、ふたりが視線を向ける先には、信長の姿が…。
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大河ドラマ第65作「豊臣兄弟！」で描くのは、戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡──夢と希望の下剋上サクセスストーリー！！
主人公は天下人の弟・豊臣秀長。
歴史にif（もしも）はないものの、『秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった』とまでいわしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメント！
秀長を仲野太賀、秀吉を池松壮亮が演じ、脚本は八津弘幸、語りは安藤サクラが担当する。