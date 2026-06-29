高市首相は南鳥島沖の海底で見つかったレアアース資源について、産業規模での実証を始めるよう関係閣僚に指示しました。

レアアースの国産化をめぐってはことし2月、政府の探査船「ちきゅう」が南鳥島沖の海底6000メートルでレアアースを含む泥を連続して採掘し、船に引きあげることに成功しました。来年には1日あたりおよそ350トンを採掘できるか実証試験を行うなど本格的な産業利用を目指しています。

高市首相

「南鳥島周辺におけるレアアース泥について、経済安全保障の観点から開発に必要な体制を整備して産業規模での開発実証をすみやかに進めてください」

高市首相は29日、産業利用に向けて課題となっている採算性の向上と、精錬技術の開発に向けて実証を進めるよう関係閣僚に指示しました。

また、高市首相は「地政学的関心の高まりや資源、航路の潜在性などを背景に重要性が高まっている」として次年度の北極政策の改定に向けて作業に着手するよう指示しました。北極をめぐっては、地球温暖化で氷がとけたことで、航路の活用やエネルギー資源の可能性に国際社会の関心が高まっています。