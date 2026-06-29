サッカー北中米ワールドカップで、3大会連続の決勝トーナメント進出を決めた日本。ブラジルとの対戦がいよいよあすに迫っています。

試合が行われるアメリカ・ヒューストンには、両国のサポーターが集結。テンションは最高潮となっています。

記者

「次々と日本代表の選手たちがバスに乗り込んでいきます」

決戦を前に、練習に向かう日本代表の選手たちに向け、数十人のサポーターが声援を送りました。

「絶対に勝ってほしいですね」

「勝つぞー」

「2-0くらいで勝ちたい」

「圧勝してほしい」

「堂安とか久保とか」

「ハットトリックしてほしい」

「がんばれニッポン！」

一方のブラジル側も。

記者

「ブラジル代表の選手があすの日本戦に向け、練習に向かいます」

宿舎前に集まったサポーターが、エースのヴィニシウスやネイマールらに熱い声援を送っていました。

「とても興奮しているよ」

「3-1、いや10-0」

「2-1でブラジル」

「ネイマールが1点、ヴィニシウスが2点決める」

「ブラジル人はみんな難しい試合になると予想している。でも、勝つのは僕たちだけどね！」

ブラジル国内では、接戦を予想する人も。

「間違いなく難しい試合になる。日本の組織力はとても高く、パス回しやスピードも速いからね」

決戦に先立って注目されたのが若手フォワード、ラヤンの発言。「警戒すべき日本の選手」をJNNの取材班が聞くと…

ブラジル代表 ラヤン（19）

「まいったな…。正直、誰が一番危険な選手か分からない。映像を見ないとね」

選手名が誰一人として挙がりませんでした。

「ラヤンへの“日本の選手”に関する質問は、ブラジルの中ではみんなが話題にしています」

ブラジルでは、ラヤン選手の発言を「傲慢だ」などと批判する声が上がっているといいますが、サポーターはこんなフォローも…

「日本はいいチームだと知っているけど、選手を知らないのです。（彼は）欧州リーグに移って、まだ5か月ですから」

注目の決戦があす未明、キックオフです。