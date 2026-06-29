Åìµþ¥¿¥ï¥Þ¥ó²Á³Ê¤ËÄ´À°¤ÎÃû¤·? ÀéÂåÅÄ¶è¤ÏÂçÉý²¼Íî¡¢Âçºå¤Ï¹âÆÂ³¤¯
¥Þ¡¼¥¥å¥ê¡¼¤Ï¡¢Ãæ¸Å¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎºÇ¿·Î®ÄÌÆ°¸þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤ò6·î25Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡£Ä´ºº¤ÏÆÈ¼«¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢2026Ç¯5·î¤ËÃæ¸ÅÎ®ÄÌ¤·¤¿Åìµþ23¶è¤ÈÂçºå»Ô¤Î¹ÔÀ¯¶èÊÌ¥Ç¡¼¥¿¤ò½¸·×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Åìµþ23¶è
Åìµþ23¶è¤Ç¤Ï957¸Í¤¬Î®ÄÌ¤·¡¢70Ö¤¢¤¿¤ê¤ÎÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤Ï1²¯9,923Ëü±ß¤À¤Ã¤¿¡£
ºÇ¤â¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÌÜ¹õ¶è¤Î2²¯9,349Ëü±ß¡¢ºÇ¤âÄã¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï³ë¾þ¶è¤Î9,294Ëü±ß¤Ç¡¢70Ö¤¢¤¿¤ê¤ÎÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤¬1²¯±ß¤ò²¼²ó¤Ã¤¿¤Î¤ÏÂÎ©¶è¤È³ë¾þ¶è¤À¤Ã¤¿¡£
Á°Ç¯Æ±·îÈæ¤Ï23¶èÁ´ÂÎ¤Ç¡Ü140Ëü±ß(¡Ü0.7%)¤ÈÁ°Ç¯¤Î¿å½à¤ò¼ã´³¾å²ó¤Ã¤¿¤¬¡¢Á°·îÈæ¤Ï¡Ý705Ëü±ß(¡Ý3.4%)¤Ç²¼Íî¤·¤¿¡£Á°·îÈæ¤Ç²Á³Ê¤¬¾å¾º¤·¤¿¤Î¤Ï7¶è¡¢²¼Íî¤¬15¶è¤Ç²¼Íî¤·¤Æ¤¤¤ë¶è¤¬Áý²Ã¡£ÀéÂåÅÄ¶è¤Î²Á³Ê¤¬Âç¤¤¯²¼Íî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Âçºå»Ô
Âçºå»Ô¤Ç¤Ï471¸Í¤¬Î®ÄÌ¤·¡¢70Ö¤¢¤¿¤ê¤ÎÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤Ï1²¯3,254Ëü±ß¤À¤Ã¤¿¡£ºÇ¤â¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏËÌ¶è¤Î1²¯7,109Ëü±ß¡¢ºÇ¤âÄã¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ïº¡²Ö¶è¤Î3,367Ëü±ß¤Ç¡¢Ê¿¶Ñ²Á³Ê¤¬1²¯±ß¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¤Î¤Ï4¶è¤À¤Ã¤¿¡£
Á°Ç¯Æ±·îÈæ¤ÏÂçºå»ÔÁ´ÂÎ¤Ç¡Ü2,505Ëü±ß(¡Ü23.3%)¤ÈÁ°Ç¯¤Î¿å½à¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤Ã¤¿¡£Á°·îÈæ¤Ï¡Ü775Ëü±ß(¡Ü6.2%)¤Ç¡¢¶¡µë¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¶è¤ÎÈ¾¿ô°Ê¾å¤È¤Ê¤ë9¶è¤Ç¾å¾º¡£ËÌ¶è¤Î²Á³Ê¤¬ºÇ¤â¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
Åìµþ23¶è¤ÎÃæ¸Å¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó²Á³Ê¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¹â¿å½à¤À¤¬¡¢Á°·îÈæ¤Ç¤Ï²¼Íî¤·¡¢ÃÍ²¼¤¬¤ê¤·¤¿¶è¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å¤Ï¥¨¥ê¥¢¤´¤È¤Î¼ûµë¤äºÆ³«È¯Æ°¸þ¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤³¤È¤¬¡¢Êª·ïÁª¤Ó¤ä»ñ»º²ÁÃÍ¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
Åìµþ23¶è
Åìµþ23¶è¤Ç¤Ï957¸Í¤¬Î®ÄÌ¤·¡¢70Ö¤¢¤¿¤ê¤ÎÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤Ï1²¯9,923Ëü±ß¤À¤Ã¤¿¡£
ºÇ¤â¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÌÜ¹õ¶è¤Î2²¯9,349Ëü±ß¡¢ºÇ¤âÄã¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï³ë¾þ¶è¤Î9,294Ëü±ß¤Ç¡¢70Ö¤¢¤¿¤ê¤ÎÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤¬1²¯±ß¤ò²¼²ó¤Ã¤¿¤Î¤ÏÂÎ©¶è¤È³ë¾þ¶è¤À¤Ã¤¿¡£
Âçºå»Ô
Âçºå»Ô¤Ç¤Ï471¸Í¤¬Î®ÄÌ¤·¡¢70Ö¤¢¤¿¤ê¤ÎÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤Ï1²¯3,254Ëü±ß¤À¤Ã¤¿¡£ºÇ¤â¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏËÌ¶è¤Î1²¯7,109Ëü±ß¡¢ºÇ¤âÄã¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ïº¡²Ö¶è¤Î3,367Ëü±ß¤Ç¡¢Ê¿¶Ñ²Á³Ê¤¬1²¯±ß¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¤Î¤Ï4¶è¤À¤Ã¤¿¡£
Á°Ç¯Æ±·îÈæ¤ÏÂçºå»ÔÁ´ÂÎ¤Ç¡Ü2,505Ëü±ß(¡Ü23.3%)¤ÈÁ°Ç¯¤Î¿å½à¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤Ã¤¿¡£Á°·îÈæ¤Ï¡Ü775Ëü±ß(¡Ü6.2%)¤Ç¡¢¶¡µë¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¶è¤ÎÈ¾¿ô°Ê¾å¤È¤Ê¤ë9¶è¤Ç¾å¾º¡£ËÌ¶è¤Î²Á³Ê¤¬ºÇ¤â¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
Åìµþ23¶è¤ÎÃæ¸Å¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó²Á³Ê¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¹â¿å½à¤À¤¬¡¢Á°·îÈæ¤Ç¤Ï²¼Íî¤·¡¢ÃÍ²¼¤¬¤ê¤·¤¿¶è¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å¤Ï¥¨¥ê¥¢¤´¤È¤Î¼ûµë¤äºÆ³«È¯Æ°¸þ¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤³¤È¤¬¡¢Êª·ïÁª¤Ó¤ä»ñ»º²ÁÃÍ¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£