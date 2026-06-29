亀梨和也と田中みな実が結婚＆妊娠を発表 祝福の声続出「ビックリ!おめでとうございます」「美男美女夫婦」
元KAT-TUNで俳優・亀梨和也が29日、元TBSアナウンサーで俳優・田中みな実との結婚を発表した。田中が第1子を妊娠中であることも明らかにした。
(左から)亀梨和也、田中みな実
亀梨のファンクラブには直筆でメッセージを公開。
「この度、田中みな実さんと結婚することになりました。あわせて、新しい命も授かっています。これからも、たくさんの素敵な景色をみんなと一緒に共有できたら嬉しいです」と呼びかけた。
SNSでは、「ビックリ! おめでとうございます」「美男美女夫婦」「新しい家族との時間、幸せいっぱいでありますように」など、祝福する声が早速多く寄せられている。
(左から)亀梨和也、田中みな実
亀梨のファンクラブには直筆でメッセージを公開。
「この度、田中みな実さんと結婚することになりました。あわせて、新しい命も授かっています。これからも、たくさんの素敵な景色をみんなと一緒に共有できたら嬉しいです」と呼びかけた。
SNSでは、「ビックリ! おめでとうございます」「美男美女夫婦」「新しい家族との時間、幸せいっぱいでありますように」など、祝福する声が早速多く寄せられている。