新潟から東京に拠点を戻すことを公表した美人女優がイメチェンした近影を見せた。

２９日までにインスタグラムで「楽しかった代官山Ｄａｙ 女っぽいボブにするための、・カラー・カット・健康な髪に戻すトリートメント・スタイリングをして頂きました」とつづったのは、女優でヨガインストラクターの松本莉緒（４３）

ロングヘアからショートボブに変身し、白シャツ、デニムのカジュアルコーデでポーズ。

フォロワーは「すごくお似合いです」「目の保養」「めっちゃ可愛いです」「短い髪も可愛すぎる」「ロングもお綺麗ですが、ショートの破壊力」「世界一の美女」と絶賛した。

松本は１１歳の時、松本恵の名前でデビュー。１９９８年のドラマ「聖者の行進」などでブレイク。中学卒業後に一度引退するも、高校卒業後に松本莉緒へと改名して復帰。２２年に夫の実家がある新潟県に移住し、２４年にヨガスタジオをオープン。今年１月に「私たち家族は、２０２７年３月を目安に、新潟から東京へ拠点を移すことになりました。これは、私自身の気持ちの変化というよりも、夫の仕事の都合による、家族としての選択です」と報告した。