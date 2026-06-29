人気ゲーム「ウマ娘プリティーダービー」の新育成シナリオ「らっしゃい！トレセン軒！ 〜恩返し、始めました〜」のＣＭが６月２９日に公開され、武豊騎手＝栗東・フリー＝が着ている勝負服に早くも注目が集まっている。

ＣＭではラーメン店を舞台に、ラーメンを食べたり、店主姿や様々な服装で踊る武豊騎手、ノリノリで歌うルメール騎手が登場。ウマ娘公式プロジェクトのアカウントでは「今回のＣＭはいつにも増してハイテンション！ 様々な衣装を纏った武さんのパフォーマンスと、ルメールさんのソウルフルな歌唱は必見です！ ぜひご覧ください♪」と紹介されている。

公開後は早々と、Ｘで「武豊さん」「キーファーズ」などがトレンド入り。ＣＭで登場している武豊騎手の勝負服の一つが、２３年有馬記念などＧ１・５勝を挙げたドウデュースを所有のキーファーズにそっくりで、ＳＮＳ上は「ウマ娘のキャラクター化か」と大騒ぎ。「くるか…あいつが…」「これドウデュース内定で良いのか？」「ドウデュース実装が発表された暁にはとち狂うぞ」「しれっとキーファーズ解禁示唆出てて草」「“あの馬”来るって事でええんすか！？」「キーファーズ！？！？！？！？！？ドウデュース！？！？！？！？！？」と、話題に上がっていた。