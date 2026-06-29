中川安奈（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/06/29】元NHKで現在はフリーで活躍する中川安奈アナウンサーが6月28日、自身のInstagramを更新。キャミソール姿を公開し、話題を呼んでいる。

【写真】32歳元NHKアナ「ヘルシー美ボディ最高」ぴったりキャミソール姿

◆中川安奈、アメリカでのキャミソール姿披露


中川は「＃fifaworldcup2026」とハッシュタグを付け「Houston, Texasus」（※原文ママ）とアメリカの街中でのショットを公開。「意外に思われることが多いけど、社会人になってからは初のプライベート海外」と報告した中川は、ドット模様のキャミソールとデニム、キャップを合わせた姿で、スラリとしたスタイルが際立っている。

◆中川安奈の投稿に反響


この投稿には「可愛すぎます」「応援頼みます」「アメリカが似合ってますね」「目のやり場に困る」「デニム姿素敵です」「破壊力凄い」「ヘルシー美ボディ最高」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

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