貫地谷しほり、美肌輝く黒キャミソール姿披露「透明感が半端ない」「大人の魅力が凄い」と反響
【モデルプレス＝2026/06/29】女優の貫地谷しほりが6月28日、自身のInstagramを更新。キャミソール姿を公開し、話題となっている。
【写真】事務所独立の40歳女優「神々しい美しさ」黒キャミソール姿
貫地谷は「大好きな人達に協力してもらって 今の私を撮ってもらいました」と書き出し、写真家の土井文雄氏が撮影した写真を投稿。深緑の中で、美しい素肌が際立つ黒いキャミソール姿で佇む自身のソロショットを公開した。
3月31日の投稿でそれまで所属していた事務所を退所し、個人事務所の設立を報告していた貫地谷。「もうホームページは見てもらえましたかね？そんなまごころで出来あがった写真を使って自分でClaudeで作ってみました笑 子供が寝た後にちまちまと」と、ホームページを自作したことや、今回披露した写真もホームページ用のものであることを明かしている。
また、ヘアメイクアップアーティストの北一騎氏についても言及し「土井さん、北さん、サポートしてくれたみんな、本当に本当にありがとうございました。わたし頑張りますね！」と、ホームページ作成に協力してくれた人達への感謝の気持ちとこれからの意気込みをつづっている。
この投稿にファンからは「透明感が半端ない」「ずっとお綺麗です」「ヘアメイクも撮り方も全てが完璧」「大人の魅力が凄い」「神々しい美しさ」「言葉を失うほどの存在感」「自分でサイト作ったの凄すぎる」「これからも応援し続けます」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】事務所独立の40歳女優「神々しい美しさ」黒キャミソール姿
◆貫地谷しほり、美肌際立つキャミ姿披露
貫地谷は「大好きな人達に協力してもらって 今の私を撮ってもらいました」と書き出し、写真家の土井文雄氏が撮影した写真を投稿。深緑の中で、美しい素肌が際立つ黒いキャミソール姿で佇む自身のソロショットを公開した。
また、ヘアメイクアップアーティストの北一騎氏についても言及し「土井さん、北さん、サポートしてくれたみんな、本当に本当にありがとうございました。わたし頑張りますね！」と、ホームページ作成に協力してくれた人達への感謝の気持ちとこれからの意気込みをつづっている。
◆貫地谷しほりの投稿に反響
この投稿にファンからは「透明感が半端ない」「ずっとお綺麗です」「ヘアメイクも撮り方も全てが完璧」「大人の魅力が凄い」「神々しい美しさ」「言葉を失うほどの存在感」「自分でサイト作ったの凄すぎる」「これからも応援し続けます」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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