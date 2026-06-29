みずみずしい果実とさわやかな甘さが特徴の「ハウスミカン」

日置市の農園できょう29日、はさみ入れ式が行われました。

日置市東市来町の片平勇作さんの農園で29日、農家や市場関係者らが出席してハウスミカン「かごしま早生」のはさみ入れ式がありました。

「かごしま早生」は糖度が12度以上、クエン酸が0.8%以下という基準を満たしたミカンです。

JAさつま日置管内では今年、58トンを収穫する計画で、29日は出席者にとれたてのミカンがふるまわれました。

（出席者）「おいしい！」

（出席者）「うまい！糖度もばっちり」

（ハウスミカン農家 片平勇作さん）「糖度、酸、非常にバランスのとれたおいしいミカンが出来上がっている。冷蔵庫でしっかり冷やして食べれば、糖度と酸味を良く感じられると思う」

中東情勢の影響で、経費は数百万円ほど上がっている

「ハウスミカン」は夏の味覚として知られていますが、中東情勢の影響でハウス内の温度を調整する重油や、電気代などが高騰し、経費は去年と比べて数百万円ほど上がっているといいます。

（ハウスミカン農家 片平勇作さん）「何十年かハウスミカンを作っているが、今年ほど経費のかかった年はない。来年、油が安定した供給ができるのかが非常に不安」

来月3日に鹿児島市の市場で初取り引きが行われ、8月下旬までお中元などの贈答用を中心に出荷されます。

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