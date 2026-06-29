落語家の立川志らくさんが2026年6月29日、飛行機での荷物の取違いトラブルをXで報告した。

「鞄をどこか遠くに移動するとは思わないでしょ」

北海道での3日間の独演会を終えた志らくさんは、飛行機で帰路についた。

函館空港からの便に搭乗した志らくさんが「頭上の棚に黒のバックパックを入れた」ところ、CAから「荷物を移動してもいいですか？」と声をかけられたという。志らくさんは了承するも、「どこに鞄を移動されたのか確認しなかった」。

志らくさんは「それが間違いの元。でも原稿に集中していたし、鞄をどこか遠くに移動するとは思わないでしょ」と振り返った。

離陸後は仕事をしたり眠ったりするなど、鞄の行方を気にすることなく過ごし、「普通に立ち上がり頭上の棚から鞄を下ろした」。

空港の出口に向かった志らくさんは「やけに鞄が重たいなと思った」。「肩がちぎれるくらいの重さ」のかばんに、「なんでこんなに重いのかなあ？ と少し不思議には思った」とするも、そのままタクシーに乗車。帰宅し、かばんを開けることなくすぐに就寝したという。

「なんで昨夜のうちに連絡してこないんだ」

翌朝、かばんを開いて「構造が違う」ことに気づいた志らくさんは、「え？ 洋菓子のお土産が？ 自分の鞄じゃないぞ？！」とパニックに。独演会に同行した弟子も黒のバックパックを持っていたことから、弟子が取り違えたのかと納得しかけるも「しかし弟子はなんで昨夜のうちに連絡してこないんだ？」と困惑した。

再びかばんの中身をあらためると、「野球ボールの土産」や「ノートパソコン」が入っていた。「あいつ持っていたかな？」と首をひねった志らくさんだが、そこで「あっ！ 弟子のじゃない！ CAさんが私の鞄を移動して、たまたま私の頭上の物入れに他の人が置いたんだ。それを間違えて持って帰ってきてしまった！」と気がついたという。

志らくさんの鞄には、「ヒスのお気に入りのシャツ」とYouTube用の「DJI MIMOのカメラ」、「Mrs.のライブでもらった記念の流行のシェーバー」、「動画の撮り溜めたやつが四本分」が入っていたといい、「先方も自分の鞄が見当たらない！ と大騒ぎだろう」とした。

志らくさんは、「私がそそっかしいのだが、CAさんも移動したなら降りる時に声かけてよ。その為の良い席なんだから」と鞄の移動を呼びかけたCAへの不満を漏らし、「先方の方、ごめんなさい」とつづった。

志らくさんの投稿には、「お互い無事に見つかりますように」などとする声のほか、「CAさんに責任を押し付けるのはどうか」といった指摘も寄せられた。

「自分の鞄もわからないのかと笑われますが」

なお、志らくさんは同日14時過ぎに「おかげさまで鞄見つかりました」と報告した。

「自分の鞄もわからないのかと笑われますが、その鞄は弟子が普段は持っているので、飛行機の時だけ自分で運んで棚に乗せるので」と補足した上で、「まあ、不注意。でも、よかった。鞄間違ってしまった方、本当に申し訳なかったです」としている。