

政田サッカー場 岡山・東区 27日

サッカー・J1ファジアーノ岡山が8月から始まる新たなシーズンへ向け新チームをスタートしました。

Jリーグの開幕時期を8月に移行するため行われた半年間の特別大会、「百年構想リーグ」でJ1、20チーム中11位だったファジアーノ。

8月開幕の新シーズンへ向け、チームは27日から新チームでの練習を始めました。

（ファジアーノ岡山 MF「7」／竹内涼 選手［35］）

「（Q.新チームの始動が6月から）クラブハウスに来て『あけましておめでとう』を言わないのは初めてなので不思議な感じ。より高みを目指してチャレンジし続けるのみなので本当に楽しみ」

岡山市で行われた新体制発表会見では、J1、名古屋グランパスから期限付きで新加入したU-23日本代表のディフェンダー、森壮一朗（19）が意気込みを語りました。

（名古屋から新加入 U-23日本代表「44」／森壮一朗 選手）

「ここだったら成長できるという確信を自分の中で持ったので、ファジアーノの勝利のために覚悟を持って戦うので、サポーターの皆さんも一緒になって戦って欲しい」

会見では新シーズンから着る全身「赤」の新しいユニホームも披露。就任5年目の木山隆之監督のもと、選手総勢31人で新シーズンをスタートします。

（ファジアーノ岡山／木山隆之 監督）

「本当の意味での2年目、J1での2年目の戦いとなる。今シーズンも一緒に戦ってください」