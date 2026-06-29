大分県別府市のひき逃げ事件から、6月29日で4年です。福岡市・天神では、大分県警と福岡県警が合同で情報提供を呼びかけました。



■警察官

「大分県警です。八田與一に関する情報提供をお願いします。」



西鉄福岡天神駅では、別府ひき逃げ事件への情報提供を呼びかけるチラシおよそ1000枚が配られました。



事件発生から4年目の29日、福岡県警と大分県警が合同で実施したものです。





■街の人「早く捕まるといいですね。安心して生活するために。」「悪いことしているので早く捕まってほしいです。」

この事件は2022年、大分県別府市でバイクに乗っていた男子大学生2人が車に追突され、死傷したものです。



警察は、八田與一容疑者を殺人などの疑いで重要指名手配し、行方を追っていますが、事件解決には至っていません。

大分県警が公開した新たな防犯カメラ映像には、被害に遭った大学生の1人が現場近くの道をバイクで進む様子が映っています。



その1分後には八田容疑者が運転していたとみられる白い車が通り、この1分後にひき逃げ事件が発生したということです。



大分県警は、25日時点で1万3069件の情報提供が寄せられていると発表していて、さらなる情報提供を呼びかけています。連絡先は別府警察署で、電話番号は0977-21-2131です。

情報をひとつプラスするヒトモリです。改めて、事件の概要を見ていきます。



4年前の6月29日、男子大学生2人が乗ったバイクに車が追突し、1人が死亡、1人がケガをしました。



車を運転していたとされる八田與一容疑者は現場から逃走し、現在も行方が分かっていません。



事件からおよそ1年後、警察庁は、八田容疑者をひき逃げの疑いで重要指名手配に指定しましたが、道路交通法違反での重要指名手配は全国初のことです。



これは、全国の警察が連携して捜査する凶悪事件として位置づけられたことを意味しています。



さらに去年6月には、八田容疑者の容疑に新たに殺人と殺人未遂が追加されました。



これにより、時効のない殺人事件として扱われ、現在も捜査が続けられています。