6月20日（日本時間、以下同）、大谷翔平選手（31）が妻・真美子さん（29）と連名で第2子の誕生を発表した。25日の取材対応では、性別が男児であることも明かしている。ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（54）が「（妊娠は）ごく最近知った」とコメントしたように、"極秘"で進められていた出産準備。ただ、その予兆は少し前からあったという──。

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在米ジャーナリストが語る。

「メジャーリーグでは、選手の妻やパートナーが集い、慈善活動などを行う『夫人会』が存在しています。以前は真美子さんも積極的に参加していたのですが、最近はめっきり姿を見せなくなっていたようです。また、ドジャースタジアムでも見かける機会が減っていました。

一方で、大谷選手も球場入りする時間が遅くなっていたとか。時には短パン姿のラフな格好で、寝癖がついたままロッカールームに入っていくことも増えていたそう。4月には長女が1才を迎え、育児が大変な時期だったこともあり、妊娠中の真美子さんを献身的にサポートしていたのでしょう」（在米ジャーナリスト）

大谷の「配偶者の出産に伴う休暇で欠場」が発表されたのは、20日のオリオールズ戦が開始される2時間前のこと。第1子の時には、出産約4か月前に自身のインスタグラムで真美子さんの妊娠を明かしていたが、今回は直前までごくわずかな関係者にしか知らされていなかったという。

そんな大切な「我が子」を守る意識は、第1子の時から徹底されている。

「大谷夫妻は第1子出産に備えて、アメリカの高級産院『シーダーズサイナイ・メディカルセンター』を選んだといわれています。ドジャースの地元ロサンゼルスにあり、世界中から2000人以上の一流の専門医を集めた最高峰の医療機関で、超高額な医療費を支払える一部のセレブしか利用できません。

医療の腕や、入院部屋の広さ、ロケーションなどが一級なのはもちろん、どんなリクエストにも細かく応じてくれることでも有名です。歌手のジェシカ・シンプソン（45）が出産した際には、プライバシー保護のために総額3億円以上かけて、警備員の増員、病院一棟の貸し切りなどにも対応しました。真美子さんと子どもを絶対に守る、という強い思いで選ばれたのでしょう」（同前）

昨年4月に長女が誕生した際は、大谷はMLBの産休制度である「父親リスト」に入り、チームを一時離脱。2日間の休暇を取り、同年4月21日のレンジャーズ戦で先発復帰した。今回は同制度を使わず、第2子誕生の翌日、6月21日のオリオールズ戦で復帰。16号ソロホームランを放ち、会場を大きく沸かせた。

在米ジャーナリストによると、球団関係者は口々に「出産準備は"極秘裏"に進められていた」と話しているという。

「ドジャース夫人会では、つい最近も交流会が開かれており、インスタグラムには妊娠中の夫人らが大集合した写真がアップされていました。タナー・スコット投手（31）の妻・マディー夫人や、ウィル・スミス捕手（31）の妻・カーラ夫人らが、ふっくらしたお腹に手をあてて笑顔で並んでいましたが、そこに真美子さんの姿はなかった。ドジャース番記者たちも『相変わらず、極めてプライベートな大谷らしい』とこぼしていましたよ」（同前）

昨年放映された「セコム」CM出演の際には、インタビューで「家が一番安心できる場所」と語っていた大谷。大切な家族との幸せを守るため、大谷は常に全力投球だ。